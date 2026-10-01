Sanatla engelleri aştılar: çömlek atölyesi bir araya getirdi

Uluslararası Gençlik Merkezi'nden engelsiz sanat atölyesi

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi, engelli bireyleri kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Merkezin düzenlediği çömlek atölyesi, katılımcılara Anadolu'nun köklü el sanatlarından birini deneyimleme olanağı sundu.

çömlek atölyesinde deneyim:

Atölye kapsamında katılımcılar, çamura elleriyle şekil vererek kendi eserlerini oluşturdu. Uygulamalı çalışma, bireylere sadece teknik beceri kazandırmakla kalmadı; aynı zamanda üretme sürecinin sağladığı özgüven ve ifade alanını da genişletti. Katılımcılar hem bireysel hem de grup halinde çalışarak sanatın birlikteliğini deneyimledi.

sanat ve toplumsal katılım:

Etkinliğin temel hedeflerinden biri, geleneksel çömlek sanatını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak olarak belirlendi. Buna ek olarak atölye, engelli bireylerin sosyal ve kültürel yaşama daha aktif katılımını desteklemeyi amaçladı. Çamurun şekillendirilmesiyle ortaya çıkan eserler, katılımcıların kendilerini ifade etmelerine imkan sağlarken, sanatın birleştirici gücünü de ortaya koydu.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, "Engelsiz Sanat anlayışı doğrultusunda toplumun her kesiminin sanatla buluşabileceği etkinlikler düzenlemeye ve engelleri sanat yoluyla aşmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini" belirtti.

ENGELLİ BİREYLER ÇÖMLEK SANATIYLA BULUŞTU