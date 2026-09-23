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Nişantaşı'nda soruşturma gölgesinde çalışan çok katlı otopark

Soruşturma altındaki Tera Yatırım Holding'e ait Nişantaşı'daki 6 katlı otopark hizmet vermeye devam ediyor; içeride boş park yeri neredeyse yok, ücretler dikkat çekiyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nişantaşı'nda soruşturma gölgesinde çalışan çok katlı otopark

görüntülenen yapı ve konumu:

Soruşturma konusu olan Tera Yatırım Holding'e ait olan Nişantaşı'daki çok katlı otopark, çekilen görüntülerde hâlâ hizmet verirken görüldü. Bölgede yoğunluğun yüksek olduğu saatlerde tesisin içinde park yeri bulmanın zor olduğu, tesisin dış cephesinde ise Holding'e ait marka afişlerinin yer aldığı kaydedildi.

günlük işleyiş ve çevre ilişkisi:

Otopark, Nişantaşı'nın en işlek alışveriş merkezlerinden birinin arka sokağında konumlanıyor. Gün içinde hareketliliğini koruyan yapı, bölgenin ticari akışının önemli bir parçası olarak çalışıyor ve gözlemlenen doluluk, mekanın kullanıma açık olduğunu gösteriyor.

hukuki süreç ve mülkün geleceği:

Soruşturma kapsamında yürütülen işlemler ve uygulanan tedbir kararlarının ardından, holding yöneticileri ile şirketlerle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Bu gelişmeler, söz konusu devasa mülkün geleceğine dair belirsizlikleri beraberinde getiriyor; yine de şu an için tesisin çalışır durumda olduğu görülüyor.

fiyat tarifesi ve abonman koşulları:

Tesisin güncel fiyat tarifesinde yer alan rakamlar da görüntülendi. Park ücretleri 1 saat 350 TL, 2 saat 450 TL, 3 saat 550 TL, 4 saat 700 TL, 6 saat 800 TL, 8 saat 900 TL, 12 saat 950 TL ve 24 saat 1.000 TL (bin TL) olarak listelenmiş durumda. Tesisin aylık abonman ücretinin ise 20.000 TL olduğu kendi sitesindeki tarifede dikkat çekti.

TERA YATIRIM HOLDİNG&#039;İN NİŞANTAŞI&#039;NDAKİ OTOPARKI GÖRÜNTÜLENDİ

TERA YATIRIM HOLDİNG'İN NİŞANTAŞI'NDAKİ OTOPARKI GÖRÜNTÜLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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