Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Odunluk alevleri Bingöl'de yerleşime ulaşmadan söndürüldü

Bingöl merkeze bağlı Simani Mahallesi’nde çıkan odunluk yangını, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yerleşimlere sıçramadan kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 17:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Odunluk alevleri Bingöl'de yerleşime ulaşmadan söndürüldü

olay yerinden ilk bilgiler:

Bingöl merkeze bağlı Simani Mahallesi İhlas Caddesi'nde bulunan bir odunlukta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

müdahale ve kontrol altına alınması:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ve alevler yerleşim yerlerine sıçramadan etkisiz hale getirildi.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

BİNGÖL’DE MEYDANA GELEN ODUNLUK YANGINI YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINARAK...

BİNGÖL’DE MEYDANA GELEN ODUNLUK YANGINI YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Silivri'de anma sürüşü: binlerce motorcu trafikte görünürlük ve güvenlik çağrısı...
images

Konya Kulu'da hafriyat yüklü tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı
images

Mola görüntüleri ortaya çıktı: Akhisar kazası öncesi otobüsün istasyondaki anlar...
images

Küçükçekmece'de yıkım çalışması sırasında 7 katlı bina çöktü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası'nda ekimde yazı aratmayan deniz keyfi

Mudanya sahillerinde yasa dışı kum şırlanı avcılığına geçit verilmedi

Silivri'de anma sürüşü: binlerce motorcu trafikte görünürlük ve güvenlik çağrısı yaptı

Konya Kulu'da hafriyat yüklü tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi