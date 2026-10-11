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Kamera kaydı olayın son anlarını ortaya koydu: Manisa'da 11 kişi yaşamını yitirdi

Manisa'da meydana gelen kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı; görüntüler olay yerini ve müdahaleyi kaydetti, kazada 11 kişi yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kamera kaydı olayın son anlarını ortaya koydu: Manisa'da 11 kişi yaşamını yitirdi

Kamera kaydı olayın son anlarını ortaya koydu: Manisa'da 11 kişi yaşamını yitirdi

Görüntülerin içeriği:

Manisa'da meydana gelen kazanın anı, çevredeki bir kameranın kaydına yansıdı. Kayda yansıyan görüntüler, olayın oluş biçimini ve kazanın hemen sonrasındaki durumu göstermesi bakımından dikkat çekiyor. Görüntülerde olayın anı ve sonrasında yaşananlar, müdahalelerin başladığı ilk dakikalar izlenebiliyor.

Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 11 kişi olarak kaydedildi. Görüntüler, kazanın nedenlerine ilişkin ilk izlenimleri vermekle birlikte net bir değerlendirme için teknik inceleme gerektiriyor.

Yerel tepkiler ve inceleme:

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bölgede büyük bir üzüntü ve tepki oluştu. Yerel yetkililer ve ilgili birimler, olayın nedenini belirlemek üzere görüntüleri incelemeye aldı. Paylaşılan kayıtlar, soruşturma ve incelemeye ışık tutabilecek somut deliller sunuyor.

Kazanın ardından başlatılan değerlendirmeler, hem olayın mekanik ve çevresel şartlarını hem de olası güvenlik ihlallerini aydınlatmayı amaçlayacak. Ailelerin ve yerel toplumun beklentisi, soruşturmanın hızlı ve şeffaf yürütülmesi yönünde.

Kamuoyuna yansıyan görüntüler, olayın etkisini ve sonuçlarını gözler önüne sererken, benzer olayların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesinin önemini de hatırlatıyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve kapsamlı inceleme sonuçları bekleniyor.

Manisa&#039;da 11 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Manisa'da 11 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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