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Kahramaneli'de mantar toplarken traktör devrildi: muhtar hayatını kaybetti

Sinop'un Gerze ilçesi Kahramaneli köyünde traktörün devrilmesi sonucu Köy Muhtarı Muhammet Türkeri (56) yaşamını yitirdi; jandarma olay yerinde inceleme başlattı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahramaneli'de mantar toplarken traktör devrildi: muhtar hayatını kaybetti

Kaza ayrıntıları:

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Kahramaneli köyünde meydana gelen kazada, Köy Muhtarı Muhammet Türkeri (56) mantar toplamak için traktörüyle yola çıktı. Köy içinde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi.

Olay yeri ve müdahale:

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Türkeri'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme ve güvenlik önlemleri:

Kaza sonrası ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak, traktörün devrildiği alanda inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNE BAĞLI KAHRAMANELİ KÖYÜ’NDE MEYDANA GELEN TRAKTÖR KAZASINDA KÖY MUHTARI...

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNE BAĞLI KAHRAMANELİ KÖYÜ’NDE MEYDANA GELEN TRAKTÖR KAZASINDA KÖY MUHTARI MUHAMMET TÜRKERİ (56) HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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