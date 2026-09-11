Öğrenciler esnafı atlayıp taşınan eşyayı ve interneti tercih ediyor

Öğrenci tercihlerinde değişim:

Eskişehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 18 Ağustos 2026 tarihli YKS sonuçları ile birlikte şehirde yurt ve ev arayışı yoğunlaştı. Taşınma döneminde mobilya ve beyaz eşya ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler, geleneksel satın alma kanatlarından uzaklaşarak farklı alternatiflere yöneliyor.

Spotçuların gözlemleri:

Şehirde spot eşyacılığı yapan Halis Özdoğru, son yıllarda öğrencilerin davranışlarında belirgin bir kayma olduğunu aktardı. Özdoğru, "Öğrenciler maşallah, hepsi eşyaları birbirlerine devrediyor. Belediye kontrol etmiyor, eşyaları garaj altlarında doldurmuşlar, herkes birbirine satıyor. Ayrıca, son 2-3 senedir internetten alışveriş yapıyorlar" dedi.

Fiyat, garanti ve nakliye kıyasları:

Özdoğru, dükkanında sunduğu ürünlerdeki farklara dikkat çekti. Yerel esnafın verdiği ürünlerin 1 sene garanti ile satıldığını, gerektiğinde tamir masraflarını üstlendiklerini belirterek, öğrencilerin internetten veya tanıdıklar üzerinden aldıkları eşyalarda bu tür güvencelerin bulunmadığını söyledi. Özdoğru, "Bir öğrenci 1+1 evini 40 bin TL’ye tertemiz döşer... Mesela 2+1 ev ise 55 bin TL’ye döşenir. Benim söylediğim tertemiz mallar, öyle kırık dökük, yamuk, arızalı değil, düzgün mal" ifadelerini kullandı.

İnternet alışverişinin görünürde ucuz olmasının nakliye, kurulum ve ek maliyetlerle birlikte alıcının hesabını şaşırtabildiğini de vurguladı. Özdoğru, örnek vererek şunları söyledi: "'Ben 3 bin TL’ye televizyon alıyorum' diye düşünüyor ama onun nakliyesini hesap ettiği zaman zaten 5-6 bin TL oluyor. Buraya gelseler daha ucuza alacaklar, bunların hesaplarını yapamıyorlar."

Esnaf, ikili satışlarda garanti olmayan alışverişlerin öğrencilere risk getirdiğini belirtti: "Bize geliyorlar, bir sene garanti yazıp mühürleyip veriyorum. Bir sene sonra gelseler de onlara yardımcı oluyorum. Tamir parasını biz veriyoruz."

Ayrıca Özdoğru, belediye denetimi eksikliğinden yakınarak, sokak ve garaj altlarında biriken eşyaların düzensizlik yarattığını söyledi: "Belediye kontrol etmiyor, eşyaları garaj altlarında doldurmuşlar, herkes birbirine satıyor." Bu durumun hem esnafın pazar payını hem de satış sonrası hizmet verilebilirliğini etkilediği ifade edildi.

Sonuç olarak Eskişehir'de öğrencilerin ikinci el devretme pratikleri ve internetten alımları, yerel spotçuların iş modelini yeniden şekillendiriyor. Esnafın görüşü, doğru hesaplandığında yerel esnafın sunduğu garanti, montaj ve lojistik hizmetlerin hâlâ ekonomik ve güvenli bir seçenek olduğuna işaret ediyor.

ESKİŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERİN ESNAFTAN EŞYA ALIŞVERİŞİ YAPMAK YERİNE ALTERNATİF SEÇENEKLERİ TERCİH ETTİKLERİNİ ANLATAN SPOTÇU HALİS ÖZDOĞRU, "ÖĞRENCİLER MAŞALLAH, HEPSİ EŞYALARI BİRBİRLERİNE DEVREDİYOR. BELEDİYE KONTROL ETMİYOR, EŞYALARI GARAJ ALTLARINDA DOLDURMUŞLAR, HERKES BİRBİRİNE SATIYOR. AYRICA, SON 2-3 SENEDİR İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR" DEDİ.