öğrenciler mersin'de evden okula bisikletle gitti

Mersin'de pedal ve farkındalık etkinliği:

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Avrupa Hareketlilik Haftası' programı kapsamında düzenlediği 'Evden Okula Güvenle Pedalla' etkinliği, kentin sürdürülebilir ulaşım mesajını öğrencilerle sokaklara taşıdı. Etkinlikte 30 öğrenci bisikletleriyle belirlenen güzergahtan okula doğru topluca hareket etti; amaç çevreci, ekonomik ve güvenli ulaşım seçeneklerine dikkat çekmekti.

etkinliğin rotası ve katılımcılar:

Sürüş, Viranşehir Caddesi üzerinden başlayıp 75. Yıl Viranşehir Ortaokulu'nda sona erdi. Öğrenciler, okul güzergahıyla bağlantılı bisiklet yolunu kullanarak güvenli bir şekilde varış noktasına ulaştı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikte katılımcıların toplu olarak hareket etmesi, bisikletin günlük yaşamda ne kadar uygulanabilir bir seçenek olduğunu gösterdi.

sürdürülebilir ulaşım mesajı ve katılımcı görüşleri:

Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Ulaştırma Mühendisi Erdal Savran, etkinlikle çocuklara küçük yaşlardan itibaren sürdürülebilir ulaşım bilinci kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Savran, bisiklet ulaşımının kent için hem sürdürülebilir hem de enerji açısından değerli olduğunu belirterek bisikletle ulaşımı ön plana aldıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan 5. sınıf öğrencisi Deniz Aktutak, arkadaşlarıyla birlikte okula bisikletle gitmenin kendisi için eğlenceli olduğunu ve günlük yaşamında da bisikleti tercih ettiğini anlattı. Aktutak, etkinliği başkalarına da tavsiye ederek bisiklet sürmenin iyi hissettirdiğini ifade etti.

Belediyenin düzenlediği bu tür etkinlikler, hem genç kuşaklarda çevre ve sağlık bilincini artırmayı hem de kent içi ulaşım politikalarının halka duyurulmasını sağlıyor. Toplu sürüşler, bisiklet altyapısının kullanımı ve güvenli yol güzergahlarının tanıtımı açısından pratik bir örnek oluşturdu.

MERSİN’DE AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN "EVDEN OKULA GÜVENLE PEDALLA" ETKİNLİĞİNDE 30 ÖĞRENCİ, BİSİKLETLERİYLE OKULA PEDAL ÇEVİREREK ÇEVRECİ VE GÜVENLİ ULAŞIMA DİKKAT ÇEKTİ.