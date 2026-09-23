Dolar 48,8316 +0,05%
Euro 55,8148 -0,11%
Bist 13.275,35 +0,58%
Altın Gram 6.838,79 -0,47%
EUR/USD 1,1425 -0,25%
Brent Petrol 95,93 +0,55%
--°

Denizli'den gençlere köprü: Çamlık'tan Bursaspor ve Aydın Yıldızspor'a 4 akademi oyuncusu

Çamlık Futbol Kulübü, kuruluş felsefesini sürdürerek yeni sezonda 2013 doğumlu 3 oyuncusunu Bursaspor'a, bir oyuncusunu Aydın Yıldızspor'a gönderdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizli'den gençlere köprü: Çamlık'tan Bursaspor ve Aydın Yıldızspor'a 4 akademi oyuncusu

Çamlık'ın son transferleri:

Denizli merkezli Çamlık Futbol Kulübü, genç oyuncu yetiştirme hedefini yeni sezonda da sürdürdü. Kulüp, altyapısından yetişen 2013 doğumlu 3 oyuncuyu Bursaspor akademi kadrosuna, bir diğer oyuncusunu ise Aydın Yıldızspor altyapısına gönderdi. Bursaspor'a transfer olan üç oyuncunun, kulübün bildirdiğine göre ilk haftada forma giydikleri ve süre aldıkları belirtildi.

Çamlık Futbol Kulübü Başkanı ve antrenörü Şenol Ünlü, kulübün kuruluş amacını tekrar vurgulayarak, "Kulübümüzün kuruluş amacı zaten oyuncu yetiştirmekti. Biz de o hedef doğrultusunda yetiştirmeye devam ediyoruz," dedi. Ünlü, mevcut kadroya ilişkin planlamaların yıl sonu veya devre arasında yeni hedeflerle süreceğini aktardı.

yetiştirme anlayışı ve altyapı ilişkileri:

Ünlü, Aydın Yıldızspor aktarımı hakkında, kulübün yatılı tesisleri, altyapı yatırımları ve güçlü antrenör kadrosuna dikkat çekti. Çamlık açısından bu tür transferlerin oyuncuların gelişimi ve fırsatlara erişimi açısından öncelikli olduğunu belirtti. Kulübün stratejisinde, kısa vadeli başarılar yerine oyuncu gelişiminin ön planda tutulduğunu vurguladı.

Başkan Ünlü sözlerine, "Amacımız günü kurtarmak değil" ifadesiyle devam etti ve şampiyonlukların geçici olabileceğine işaret etti. Ünlü, "Bizim 3 şampiyon takımımız olacağına 3 oyuncumuz daha akademi takımlarına gitsinler, önlerini açsınlar" yaklaşımının tüm antrenörlerde ve velilerde benimsendiğini aktardı.

geçmiş başarılar ve oyuncu takibi:

Çamlık, yaklaşık 20 yıldır Türkiye futboluna altyapı oyuncuları kazandırıyor. Ünlü, eski dönemlerden örnekler vererek takip ettikleri oyuncuları anlattı: "Daha önce Fenerbahçe’ye verdiğimiz oyuncumuz vardı, Serhan Kök Fenerbahçe U19 takımında, o halen devam ediyor. Gayet iyi bir gidişatı var, takım kaptanı." Ayrıca 2012 doğumlu Doğu ile birlikte Trabzonspor, Başakşehir, Menemenspor ve Bursaspor gibi kulüplerde eski oyuncularının bulunduğunu söyledi.

Çamlık yönetimi, yetiştirdikleri oyuncuları izlemeyi sürdürüyor; Ünlü, her hafta sonu oyuncuların maçlarını takip ettiklerini ve hedeflerinin önümüzdeki 3-5 yılda her hafta en az 7-8 oyuncularının maçını izlemek olduğunu belirtti. Kulüpte şu anda 3-4 başka 2013 doğumlu oyuncunun daha bulunduğu, ardından 2014 ve 2015 doğumlulara sıra verileceği ifade edildi.

Toplumsal ve sportif eğitimde doğru öğrenci-veli davranışlarını öne çıkarma hedefiyle hareket eden Çamlık, hem teknik kadro hem de ailelerle ortak bir gelişim çizgisi yakalamayı amaçlıyor. Kulüp, kısa vadeli sonuçların ötesinde sürdürülebilir oyuncu gelişimiyle Türk futboluna katkı sağlamayı sürdürmeyi hedefliyor.

DENİZLİ&#039;DE 20 YILDIR ÜST LİGLERDE MÜCADELE EDEN TAKIMLARA KAZANDIRDIĞI FUTBOLCULARLA DİKKAT ÇEKEN...

DENİZLİ'DE 20 YILDIR ÜST LİGLERDE MÜCADELE EDEN TAKIMLARA KAZANDIRDIĞI FUTBOLCULARLA DİKKAT ÇEKEN ÇAMLIK FUTBOL KULÜBÜ, YENİ SEZON ÖNCESİ 4 OYUNCUSUNU DAHA BÜYÜK KULÜPLERE GÖNDEREREK KURULUŞ FELSEFESİNİ SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Süper Lig'de penaltı bilançosu: 6 haftada 19 karar, 14 gol
images

Bandırmasporlu Tolga Kalender'e veda: genç futbolcu yaşamını yitirdi
images

Tavşanlı'dan Malmö'ye yükselen iki yetenek: Yüsra Bozbey altın madalya kazandı
images

Kayseri'de büyük erkekler basketbol liginde çekişmeli başlangıç

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçaabat'ta şehir içi trafiği rahatlatacak Güney Çevre Yolu'nda çalışmalar sürüyor

Muğla'dan çevreci atılım: Teknofest 2026'da Türkiye ikinciliği

Tıp öğrencilerinden enfeksiyonlara karşı toplumda bilinçlendirme hamlesi

Mevsimlik işçilerin 3 milyon lira alacağı için dava açıldı: çavuş darp edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü