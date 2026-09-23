Erciyes 38 FK'nin kupa randevusu 8 ekime alındı

Maç tarihi ve stat:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmaları 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak. Kura eşleşmesi sonucunda Erciyes 38 FK, rakibi Kahta 02 Spor ile kendi sahasında karşılaşacak. Karşılaşma 8 Ekim Perşembe saat 14.00'te Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanacak.

Rakip eşleşmesi ve programın etkisi:

Erciyes 38 FK'nin kupa programı, TFF'nin belirlediği takvim doğrultusunda son güne denk geldi; böylece Kayseri ekibi lig takvimine koordine ederek hazırlık yapma şansı bulacak. Kura sonucu oluşan eşleşme, mavi-siyahlı takımın ev sahibi avantajını kullanma fırsatını beraberinde getiriyor.

Erciyes'in lig performansı ve beklentiler:

Kayseri temsilcisi ligde iyi bir başlangıç yaptı; 3 hafta sonunda topladığı 7 puan ile yoluna namağlup devam ediyor. Bu form, kupadaki maç öncesi moral ve özgüven sağlayacak; teknik heyet ve oyuncuların hedefi hem ligdeki ivmeyi sürdürmek hem de kupa maçında tur atlamak olacak.

Her iki takım için de kupa maçları sezonun erken döneminde rekabetçi sınav niteliği taşırken, Erciyes 38 FK'nin ev sahibi olarak sahadaki performansı ve ligdeki güncel durumu maçın kaderini belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU’NDA MÜCADELE EDECEK ERCİYES 38 FK’NIN KUPA MAÇININ TARİHİ BELLİ OLDU. MAVİ-SİYAHLI EKİP, SAHASINDA KAHTA 02 SPOR’U KONUK EDECEK