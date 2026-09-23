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özel gereksinimli çocuklar akvaryumda bilimle buluştu

Körfez Belediyesi'nin etkinliğinde özel gereksinimli çocuklar, Körfez AQUA Kıtalar Akvaryumu ve Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek su altı ve bilimle tanıştı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

özel gereksinimli çocuklar akvaryumda bilimle buluştu

körfez'de özel çocuklar için akvaryum ve bilim serüveni

Körfez Belediyesi, özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik bir gezi düzenleyerek onları şehir dışı bir eğitim ve keşif deneyimiyle buluşturdu. Etkinlik kapsamında katılımcılar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan Körfez AQUA Kıtalar Akvaryumu ve Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

etkinliğin amacı:

Programın temel hedefi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek ve ailelerle birlikte paylaşılabilecek eğitici bir ortam sağlamak olarak belirlendi. Bu tür geziler, çocukların duyusal deneyimlerini zenginleştirirken ailelerin de eşlik ettiği güvenli alanlar oluşturmaya yardımcı oluyor.

gezide neler yapıldı:

Akvaryum bölümünde katılımcılar farklı deniz canlılarını gözlemleme ve su altı ekosisteminin ayrıntılarını inceleme fırsatı buldu. Çocuklar tanklara ve düzeneklere yakından bakarak canlı çeşitliliği hakkında görsel deneyimler edindi. Ardından Bilim Merkezi'ne geçilerek burada bulunan interaktif deney düzenekleri hakkında bilgi verildi; çocuklar deneyleri yakından görerek bilişsel meraklarını canlı tutma şansı yakaladı.

Gezi süresince ailelerin gözlemleri, çocukların hem sosyal etkileşimde bulunmaya hem de yeni çevresel uyaranlara olumlu tepki vermeye istekli olduklarını gösterdi. Körfez Belediyesi'nin düzenlediği bu tür faaliyetlerin, özel gereksinimli bireylerin günlük yaşama katılımını artırma ve ailelere destek sağlama açısından önemli olduğu vurgulandı.

KÖRFEZ&#039;DE ÖZEL ÇOCUKLAR VE AİLELERİNE YÖNELİK AKVARYUM İLE BİLİM MERKEZİ GEZİSİ ORGANİZE...

KÖRFEZ'DE ÖZEL ÇOCUKLAR VE AİLELERİNE YÖNELİK AKVARYUM İLE BİLİM MERKEZİ GEZİSİ ORGANİZE EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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