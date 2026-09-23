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Sabah rüzgarı sahil yaşamını sarstı: Cide'de tenteler, camlar ve bir direk zarar gördü

Cide'de sabah etkili fırtına, Meteoroloji'nin sağanak uyarısı sonrası kuvvetli rüzgarla sahil işletmelerinin tentelerine, camlara ve bir direğe zarar verdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Sabah rüzgarı sahil yaşamını sarstı: Cide'de tenteler, camlar ve bir direk zarar gördü

Sabah rüzgarı sahil yaşamını sarstı: Cide'de tenteler, camlar ve bir direk zarar gördü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına, sahil kesiminde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısının ardından bölgeye gelen kuvvetli rüzgar, özellikle sahil hattındaki işletmelerde hasara yol açtı.

olay yerinde yaşananlar:

Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle sahildeki iş yerlerinin tenteleri ve camları zarar gördü. Rüzgarın şiddetine dayanamayan bir aydınlatma direği de devrildi ve bölgede maddi hasar oluştu.

etki ve beklenti:

Meteoroloji kaynaklı uyarıların ardından, rüzgarın bölgede gün boyunca ara ara etkili olmasının beklendiği bildirildi. Yetkili kurumların açıklamasıyla uyumlu şekilde, sakinlerin dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması öneriliyor.

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA HAYATI OLUMSUZ...

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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