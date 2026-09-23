Tavşanlı’da umut tazelendi: 13 genç bağımlılık sürecini geride bıraktı

Tavşanlı'da bağımlılıkla mücadelede somut adımlar

Tavşanlı Kültür Sarayı'nda düzenlenen programda, ilçede yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve elde edilen sonuçlar paylaşıldı. Toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla yürütülen süreç sonunda 13 genç bağımlılık sürecini geride bırakarak yeniden hayata kazandırıldı.

uygulanan yaklaşım ve risk alanları:

Uzman Doktor Hakan Yalman programda yaptığı konuşmada bağımlılığın yalnızca madde kullanımından ibaret olmadığını vurguladı. Yalman, teknoloji ve kumar gibi farklı bağımlılık türlerinin özellikle gençler için ciddi risk oluşturduğunu ifade etti ve bağımlılıkla mücadelede umudun korunmasının yanı sıra insanı merkeze alan çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti. Yalman, Tavşanlı'da yürütülen kararlı çalışmalar neticesinde 13 gencimizin bağımlılıktan kurtarılarak yeniden topluma kazandırıldığını söyledi.

toplumsal sorumluluk ve iş birliği:

Konuşmada bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel bir sorumluluk olmadığı, ailelerin, okulların ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katkısının şart olduğu üzerinde duruldu. Programa katılanlar, derneğin çalışmalarına katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmesini sağladı ve sivil toplumun iş birliği içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, elde edilen olumlu sonuçların sürdürülebilir kılınması için toplumun her katmanında bilinçlendirme, erken müdahale ve rehabilitasyon odaklı çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Tavşanlı örneği, yerel düzeyde kararlı adımların gençleri bağımlılıktan uzaklaştırmada etkili olabileceğine işaret ediyor.

TAVŞANLI’DA 13 GENÇ BAĞIMLILIKTAN KURTARILARAK YENİDEN HAYATA KAZANDIRILDI