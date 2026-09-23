Tavşanlı'dan Malmö'ye yükselen iki yetenek: Yüsra Bozbey altın madalya kazandı

Yüsra Bozbey'ten Malmö'de altın madalya

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yetişen milli karateci Yüsra Bozbey, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Scandinavian Karate 2026 organizasyonunda 14-15 Yaş Ümit Kadın Ferdi Kata kategorisinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Final dahil çıktığı dört turun tamamını kazanarak kategorisinde birinciliğe ulaştı.

Turnuva kapsamı ve katılımcılar:

Scandinavian Karate 2026, 16 ülkeden 97 kulüp ve toplam 653 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Fransa, Almanya, Danimarka, İsveç ve Karadağ milli takımlarının da yer aldığı organizasyon, genç sporculara uluslararası rekabet ve deneyim fırsatı sundu.

Tavşanlılı sporcuların uluslararası performansı:

Tavşanlı adına tatamiye çıkan bir diğer milli sporcu Ceyla Topatan ise 12-13 Yaş U14 Kadın Ferdi Kata kategorisinde çeyrek finale yükseldi. Topatan, kariyerinde üç yıl üst üste Türkiye Şampiyonluğu ve Balkan tecrübesi bulunan bir isim; daha önce İsviçre'nin Basel kentinde elde ettiği ikinciliğin ardından İsveç'te de önemli bir uluslararası deneyim kazandı.

Tavşanlı Karate Okulu sporcuları, başantrenörler Mustafa Oğulcan Alımcı ve Barış Kılıç yönetiminde uluslararası turnuvalara hazırlanıyor. Başantrenör Alımcı, sporcuların yalnızca sportif başarıya değil, aynı zamanda disiplin, ahlak ve sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerine önem verdiklerini; uzun soluklu ve sistemli eğitim çalışmalarının uluslararası platformlarda karşılığını vermeye devam ettiğini belirtti.

TAVŞANLI'NIN GURURU YÜŞRA BOZBEY ALTIN MADALYA İLE DÖNDÜ