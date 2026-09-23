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Kayseri'de büyük erkekler basketbol liginde çekişmeli başlangıç

2026-2027 Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi 12 takımla tek devreli formatta başladı; ilk haftada iki maç oynandı, kalan maçlar bugün ve 25 Eylül'de.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri'de büyük erkekler basketbol liginde çekişmeli başlangıç

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi 2026-2027 sezonuna hızlı başladı

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonu, 12 takımın katılımıyla tek devreli lig usulünde başladı. İlk hafta iki maçın tamamlanmasının ardından lig heyecanı bugünkü ve 25 Eylül Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla sürecek.

lig formatı ve yer alan takımlar:

Sezon, tek devreli maçlaşma düzeniyle oynanıyor ve lig 25 Kasım 2026 tarihinde tamamlanacak. Ligde yer alan takımlar şunlar: Academia Spor Kulübü, Bro’s Basketbol, Erciyes Anka Gençlik, Fentekspor, Hasketbol Spor Kulübü, Kayseri Gençlikspor, Kolejspor, Nevşehir Pamukçu Basket, Özel Erciyes Koleji, Sami Yangın Anadolu Lisesi, Volkan Aksoyspor ve Yeşilhisar Belediyespor.

ilk hafta sonuçları ve gelecek program:

Ligde ilk haftanın sonuçları şu şekilde kayda geçti: Bro’s Basketbol 52-61 Academia Spor Kulübü ve Erciyes Anka Gençlik 58-49 Volkan Aksoyspor. Bu skorlar, sezonun ilk maçlarında rekabetin yüksek olacağını gösterdi.

Bugün Talas Spor Salonu'nda oynanacak maç programı şu şekilde:

18.00: Hasketbol Spor Kulübü - Özel Erciyes Koleji

19.30: Fentekspor - Sami Yangın Anadolu Lisesi

25 Eylül Cuma günü Kadir Has Spor Salonu'nda ise şu karşılaşmalar yer alacak:

18.00: Kolejspor - Yeşilhisar Belediyespor

19.30: Kayseri Gençlikspor - Nevşehir Pamukçu Basket

Lig boyunca takımlar her bir rakibi bir kez ağırlayacak ve sezon sonunda puan sıralamasına göre ilk 4 sırayı alan ekipler final grubuna yükselecek. Final grubunda ilk iki sırayı alan takımlar ise Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Sezonun ilerleyen haftalarında takımların performansları ve sıralamadaki değişimler, play-off hedefi olan ekipler açısından belirleyici olacak. Taraftarlar ve ekipler için yoğun bir programın başlamasıyla birlikte ligde çekişme artarak devam edecek.

KAYSERİ BÜYÜK ERKEKLER BASKETBOL LİGİ’NDE 2026-2027 SEZONU HEYECANI BAŞLADI.

KAYSERİ BÜYÜK ERKEKLER BASKETBOL LİGİ’NDE 2026-2027 SEZONU HEYECANI BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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