Öğretmenler Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele seminerinde bir araya geldi

Adıyaman'da öğretmenlere yönelik seminer:

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ekim Pazartesi günü Fatih Anadolu Lisesi'nde öğretmenlere yönelik bir bilgilendirme ve farkındalık semineri düzenlendi.

Seminerin gündemi:

Etkinlikte uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi ele alındı.

Teşekkür ve kapanış:

Fatih Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seminer dolayısıyla Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür edildi.

ADIYAMAN’DA ÖĞRETMENLERE YÖNELİK UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK SEMİNERİ DÜZENLENDİ.