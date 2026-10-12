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Öğretmenler Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele seminerinde bir araya geldi

Fatih Anadolu Lisesi'nde Narkotik Şube ekiplerinin verdiği seminerde öğretmenlere uyuşturucu önleme, gençleri koruma ve farkındalık konuları anlatıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Öğretmenler Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele seminerinde bir araya geldi

Adıyaman'da öğretmenlere yönelik seminer:

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ekim Pazartesi günü Fatih Anadolu Lisesi'nde öğretmenlere yönelik bir bilgilendirme ve farkındalık semineri düzenlendi.

Seminerin gündemi:

Etkinlikte uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi ele alındı.

Teşekkür ve kapanış:

Fatih Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seminer dolayısıyla Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür edildi.

ADIYAMAN’DA ÖĞRETMENLERE YÖNELİK UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK...

ADIYAMAN’DA ÖĞRETMENLERE YÖNELİK UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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