Öğretmenler Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele seminerinde bir araya geldi

Adıyaman'da öğretmenlere yönelik seminer:
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ekim Pazartesi günü Fatih Anadolu Lisesi'nde öğretmenlere yönelik bir bilgilendirme ve farkındalık semineri düzenlendi.
Seminerin gündemi:
Etkinlikte uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi ele alındı.
Teşekkür ve kapanış:
Fatih Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seminer dolayısıyla Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür edildi.
ADIYAMAN’DA ÖĞRETMENLERE YÖNELİK UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK SEMİNERİ DÜZENLENDİ.
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