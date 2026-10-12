Zonguldak'ta bayrak töreninde eğitim gündemi konuşuldu

Törenin akışı:

Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen tören, İstiklal Marşının okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başladı. Tören alanında bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenler, saygı duruşu ve marşın ardından programı takip etti.

öğrencilerle sohbet ve beklentiler:

Programın devamında İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, öğrencilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Keskin, öğrencilerin görüş ve beklentilerini dinleyerek eğitim ortamına ilişkin gözlemlerini aldı ve ihtiyaçlara yönelik dikkat çekici noktaları not etti.

Keskin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projeler ile okul etkinlikleri hakkında bilgi verdi ve öğrencileri bu çalışmalara aktif katılmaya davet etti. Öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik açıklamalarında, katılımcı olmanın öğrenim sürecine katkısına vurgu yapıldı.

öğretmenlerle değerlendirme ve temenniler:

Programın sonunda Müdür Keskin, öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitim öğretim yılının verimli geçmesi temennisinde bulundu. Görüşme sırasında öğretmenlerin çalışmalarına kolaylıklar dileyen Keskin, okul yönetimi ve öğretmenlerle koordinasyonun önemine değindi.

Yerel ölçekte düzenlenen bu tür etkinliklerin, okul toplumunun bir araya gelmesi ve eğitim sürecine sahip çıkılması açısından önem taşıdığı vurgulandı. Tören, katılımcıların olumlu notları ve karşılıklı beklentilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ UYGAR KESKİN, GAZİ ORTAOKULUNDA DÜZENLENEN BAYRAK TÖRENİNE KATILARAK ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.