Okul çevresinde sıkı denetim: Şehitkamil'de kantinlerde hijyen takibi

Şehitkamil zabıta ekiplerinin çalışmaları:

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında bulunmasını sağlamak amacıyla okul kantinleri ve çevresinde denetimleri artırdı. Çalışmalar, özellikle eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte yoğunlaştırıldı ve düzenli aralıklarla sürdürülecek şekilde planlandı.

Denetim kapsamı ve yöntemleri:

Ekipler, kantinlerde satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve ambalaj uygunluğunu titizlikle kontrol ediyor. Ayrıca işletmelerin genel temizlik, personel hijyeni, bulaşma riskini azaltmaya yönelik uygulamalar ve gıda güvenliği belgeleri inceleniyor. Okul giriş ve çıkışlarında öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlar da gözlem altında tutuluyor.

Denetimler yalnızca kantinlerle sınırlı kalmıyor; okul çevresindeki kafe, büfe ve öğrencilerin sıkça uğradığı diğer işyerleri de kontrol ediliyor. Ekipler, olası sağlık risklerini erken aşamada tespit etmek için saha incelemeleri gerçekleştiriyor.

İhlallerde izlenen süreç:

Tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklar hakkında ilgili işletmelere uyarı yapılıyor, gerekli düzeltmelerin yapılması isteniyor. Mevzuat gerektirdiği durumlarda ise Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yasal işlemler başlatılıyor. Ekipler ayrıca okul çevresinde temizlik ve çevre düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların takip edildiğini vurguluyor.

Belediye yetkilileri, denetimlerin amacının sadece ceza uygulamak değil, öğrencilerin sağlığını korumak ve bilinçli işyeri uygulamalarını yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Veliler ve okul yönetimleriyle koordinasyonun sürdüğü, ihbar ve şikayetlerin değerlendirildiği ifade edildi.

ŞEHİTKAMİL’DE OKUL KANTİNLERİ VE ÇEVRELERİNDE DENETİMLER ARTTI