Okul döneminde çocukların bağışıklığını doğal ürünlerle desteklemek

uzman görüşü:

Eğitim-öğretim sezonunun açılması ve sonbahar dönemiyle birlikte çocukların toplu ortamlarda daha fazla zaman geçirmesi, hastalıkların yayılma riskini artırıyor. Bu yüzden birçok aile çocukların bağışıklığını güçlendirecek destek ürünleri arayışına giriyor. 18 yıldır organik ve doğal ürün satıcısı olan Nurhanım Duman, ebeveynlere ilaç veya hazır karışımlar yerine evde uygulanabilecek doğal çözümler tavsiye ediyor.

Duman, çocukların hasta olmadan önce korunmasının önemine vurgu yaparak, ailelerin tercih edebileceği ürünler arasında arı sütü, bal, propolis, pekmez çeşitleri, yağ çeşitleri ve çörek otu yağı gibi doğal destekleri saydı. Okula sabah saatlerinde giden çocukların soğuk ve diğer salgınlara karşı dirençli olabilmesi için bu tür takviyelerin düzenli kullanımının yararlı olabileceğini belirtti.

evde uygulanabilecek doğal destekler:

Evde hazırlanabilecek ve çocukların tüketebileceği seçenekler arasında papatya çayı, ıhlamur, çörek otu yağı, zerdeçal ve zencefil gibi bitkisel ürünler bulunuyor. Duman, bu ürünlerin düzenli ve ölçülü kullanımının vücut direncine katkı sağlayabileceğini söyledi ve gerekli durumlarda uzman görüşü alınmasını önerdi.

Beslenme çantaları konusunda da uyarıda bulunan Duman, hazır paket ürünlerden kaçınılmasını; bunun yerine kurutulmuş meyveler, doğal katkısız atıştırmalıklar ve içecek olarak da suyla karıştırılan meyve özleri gibi daha sade alternatiflerin tercih edilmesini tavsiye etti. Ailelerin erken önlemle çocukların hastalanma riskini azaltabileceğini vurguladı.

18 YILDIR ORGANİK VE DOĞAL ÜRÜN SATICISI NURHANIM DUMAN, EVDE KULLANABİLECEK VE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRECEK DESTEK ÜRÜNLERİ ÖNERDİ.