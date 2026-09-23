Okul güvenliğini önceliklendirin: yeni emniyet müdürlerine 10 maddelik yol haritası

Toplantı, geçmiş olsun mesajı ve soruşturma vurgusu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen "Yeni Atanan Emniyet Müdürleri" toplantısında konuştu. Bakan Çiftçi, Manisa Turgutlu’daki okul yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "her birine Cenab-ı Hak’tan acil şifalar diliyorum" dedi ve hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Atamalar ve terfiler

Bakan Çiftçi, bu yılki atama ve terfi sürecine ilişkin rakamları paylaştı: Bakanlık onayıyla 232 personel bir üst rütbeye terfi ederken, 595 personel 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine atandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 kişi emniyet genel müdür yardımcılığına, 1 kişi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına, 39 kişi il emniyet müdürlüğüne atanırken, merkez teşkilatında 12 birim amiri görevlendirildi.

Önleyici güvenlik anlayışı ve temel ilkeler

Bakan Çiftçi, yeni güvenlik mimarisinin ana eksenini risk analizi, veriye dayalı karar alma, erken uyarı, güçlü istihbarat, teknolojik kapasite ve kurumlar arası koordinasyon olarak tanımladı. Konuşmasında, "Riski önceden göreceğiz, tehdidi kaynağında tespit edecek, suç meydana gelmeden tedbirimizi alacağız" ifadelerine yer verdi ve önleyici tedbirleri esas alan bir yaklaşımın altını çizdi.

Okul güvenliği:

Bakan Çiftçi, özellikle okul güvenliğine ilişkin talimatı vurgulayarak şunları söyledi: "Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız." Her okulun risk durumunun ayrı ayrı değerlendirileceğini, okul çevreleri, öğrencilerin geliş-gidiş güzergahları, metruk yapılar, park ve bahçeler ile şüpheli hareketliliğin takip edileceğini belirtti. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditler ciddiyetle ele alınacak; siber birimler ve istihbarat imkânları etkin kullanılacak. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyon güçlendirilecek ve okul irtibat görevlilerinin etkinliği artırılacak.

Risk analizi, teknoloji ve saha varlığı:

Çiftçi, suçun hem sokakta hem dijital ortamda şekillendiğini vurguladı: "Sokağı ve dijital dünyayı birlikte yöneteceksiniz." Sosyal medya, yasa dışı bahis, dijital dolandırıcılık ve çevrim içi suç ağlarının takibi için siber birimler, istihbarat ve operasyonel ekipler arasında sıkı koordinasyon öngörülüyor. Ayrıca emniyet müdürlerinin makam odasında değil, mahallede, okul çevresinde, çarşıda ve riskli bölgelerde görünür olmaları istendi.

On maddelik talimatın özeti

1. İlk 30 gün içinde ilin huzur ve risk haritasını çıkaracak; personel, devriye ve operasyon planlarını bu tabloya göre düzenleyeceksiniz.

2. Yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuya kaynağında müdahale edecek; sadece fail değil, arkadaki yapı, finansman ve eleman devşirme mekanizmaları hedef alınacak.

3. Sokağın ve dijital dünyanın suç dinamiklerini birlikte takip edecek, siber izler ile sahadaki karşılıkları ilişkilendireceksiniz.

4. Mahallede ve sahada aktif olacaksınız; vatandaş, muhtar, okul yöneticisi, esnaf ve ailelerle sürekli temas sağlanacak.

5. Mağdur odaklı yaklaşım benimsenecek; kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuk suçları ve kayıp vakalarında ihmal kabul edilmeyecek, koruma kararları yakından takip edilecek.

6. Suçla mücadelede kudret hukuktan alınacak; keyfî uygulamalara, ayrımcılığa ve kötü muameleye izin verilmeyecek.

7. Personel yönetiminde adalet, takdir ve destek ön planda olacak; yöneticiler önce kendi tutumlarında disiplin gösterecek.

8. Valiler, kaymakamlar ve diğer güvenlik kurumları ile kesintisiz koordinasyon kurulacak; bilgi akışı hızlandırılacaktır.

9. Başarı operasyon sayısıyla değil, suç oranının azalması ve vatandaşın güven duygusunun artmasıyla ölçülecektir.

10. Güvenlik iletişimi, dezenformasyonu engelleyecek şekilde yönetilecek; soruşturma gizliliği ve vatandaş mahremiyeti korunarak doğru bilgi zamanında paylaşılacaktır.

Hedef: terörsüz ve huzurlu şehirler

Bakan Çiftçi, konuşmasını "Terörsüz Türkiye" hedefi ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bağlayarak sürdürdü. Çiftçi, terörün gündemden çıkarılmasının, organized suç, uyuşturucu ve çetelerle etkin mücadele ile mümkün olacağını vurguladı ve emniyet teşkilatına milletin emaneti olan güvene layık olma çağrısı yaptı. "Suçlu karşısında devletin kudretini, mağdur karşısında ise devletin merhametini göstereceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den yeni atanan emniyet müdürlerine talimatlar