okulun atığı olduğu belirtilen kimyasal tepkimesi konteyneri yangına sürükledi

Eskişehir'de aynı konteynerde ikinci tehlike: yangın çıktı

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Tayfun Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinde, sabah saatlerinde özel okulun fen laboratuvarından atıldığı belirtilen kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu patlamalar meydana gelmişti. Olayda şans eseri yaralanma yaşanmazken, bölgeye polis ekipleri sevk edilmiş ve okul yönetimi hakkında inceleme başlatılmıştı.

olayın gelişimi:

Aynı konteynerde saat 14.00 sıralarında yangın çıktığı bildirildi. Kimyasal reaksiyonun devam etmesi nedeniyle konteyner bir anda alevlere teslim oldu; çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler hızla müdahale etti. Olay yerinde yükselen duman panik yarattı ancak yangın, ihbar üzerine sevk edilen ekipler tarafından söndürüldü.

müdahale ve alınan önlemler:

Yangının söndürülmesinin ardından belediye ekipleri, kimyasal tepkimenin tekrarlama riski ve oluşturabileceği tehlike nedeniyle konteyneri bulunduğu yerden kaldırdı. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları sırasında güvenlik önlemleri alındı ve çevreye olası zararlar açısından gerekli hassasiyet gösterildi.

Olayla ilgili olarak daha önce başlatılan inceleme sürüyor; yetkililer, tehlikeli atıkların uygun şekilde imha edilmesinin önemine dikkat çekerek benzer olayların önlenmesi için denetimlerin önemini vurguladı.

ESKİŞEHİR'DE SABAH SAATLERİNDE ÖZEL BİR OKULUN FEN LABORATUVARINDAN ATILAN KİMYASAL MADDELERİN TEPKİMEYE GİRMESİ SONUCU PATLAMALARIN YAŞANDIĞI ÇÖP KONTEYNERİNDE YANGIN ÇIKTI. KONTEYNER, YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNİN ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİNCE KALDIRILDI.