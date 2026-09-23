Dolar 48,8318 +0,05%
Euro 55,7058 -0,31%
Bist 13.226,33 +0,21%
Altın Gram 6.785,60 -1,24%
EUR/USD 1,1404 -0,43%
Brent Petrol 97,59 +2,28%
--°

okulun atığı olduğu belirtilen kimyasal tepkimesi konteyneri yangına sürükledi

Eskişehir'de özel okul laboratuvarından atıldığı belirtilen kimyasal maddelerin konteynerde patlaması sonrası öğleden sonra yangın çıktı, konteyner kaldırıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

okulun atığı olduğu belirtilen kimyasal tepkimesi konteyneri yangına sürükledi

Eskişehir'de aynı konteynerde ikinci tehlike: yangın çıktı

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Tayfun Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinde, sabah saatlerinde özel okulun fen laboratuvarından atıldığı belirtilen kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu patlamalar meydana gelmişti. Olayda şans eseri yaralanma yaşanmazken, bölgeye polis ekipleri sevk edilmiş ve okul yönetimi hakkında inceleme başlatılmıştı.

olayın gelişimi:

Aynı konteynerde saat 14.00 sıralarında yangın çıktığı bildirildi. Kimyasal reaksiyonun devam etmesi nedeniyle konteyner bir anda alevlere teslim oldu; çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler hızla müdahale etti. Olay yerinde yükselen duman panik yarattı ancak yangın, ihbar üzerine sevk edilen ekipler tarafından söndürüldü.

müdahale ve alınan önlemler:

Yangının söndürülmesinin ardından belediye ekipleri, kimyasal tepkimenin tekrarlama riski ve oluşturabileceği tehlike nedeniyle konteyneri bulunduğu yerden kaldırdı. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları sırasında güvenlik önlemleri alındı ve çevreye olası zararlar açısından gerekli hassasiyet gösterildi.

Olayla ilgili olarak daha önce başlatılan inceleme sürüyor; yetkililer, tehlikeli atıkların uygun şekilde imha edilmesinin önemine dikkat çekerek benzer olayların önlenmesi için denetimlerin önemini vurguladı.

ESKİŞEHİR&#039;DE SABAH SAATLERİNDE ÖZEL BİR OKULUN FEN LABORATUVARINDAN ATILAN KİMYASAL MADDELERİN...

ESKİŞEHİR'DE SABAH SAATLERİNDE ÖZEL BİR OKULUN FEN LABORATUVARINDAN ATILAN KİMYASAL MADDELERİN TEPKİMEYE GİRMESİ SONUCU PATLAMALARIN YAŞANDIĞI ÇÖP KONTEYNERİNDE YANGIN ÇIKTI. KONTEYNER, YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNİN ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİNCE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı
images

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı
images

Odunpazarı'nda jandarmadan kapsamlı uyuşturucu baskını
images

Karaman'da 3. kattaki dairede ölü bulunan çiftin incelemesi kimyasal şüphesiyle...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin yok

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü