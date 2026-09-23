Romanya'da öğrenciler türkçe ile yeni eğitim yılına coşkuyla başladı

Açılış töreni coşku içinde gerçekleşti:

Yunus Emre Enstitüsü'nün devlet okullarında Türkçeyi tanıttığı Tercihim Türkçe Projesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına Bükreş'teki 169 Numaralı Ortaokul'da düzenlenen renkli bir törenle başladı. Açılış programına öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimi ve protokol üyeleri katıldı. Okul bahçesinde protokol üyelerini öğrencilerin oluşturduğu Türkiye-Romanya sloganlarıyla yapılan karşılama, törene sıcak ve samimi bir hava kattı.

Tören kapsamında Rumen öğrencilerin sahnelediği Türk ve Rumen halk oyunları ile öğrencilerin Türkçe sunumları programın kültürel ayağını oluşturdu. Görsel ve işitsel etkinlikler, öğrencilerin hem dili hem de kültürel bağları deneyimlemesine imkân verdi.

İlk Türkçe dersini Büyükelçi verdi:

Açık hava töreninin ardından protokol sınıfa geçti ve yeni eğitim yılının ilk Türkçe dersi sınıfta yapıldı. İlk dersi Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan verdi. Büyükelçi Altan, öğrencilerle Türkçe sohbet ederek derse başladı; tahtada temel tanışma ifadeleri uygulandı ve öğrenciler Türkçe sorulara aktif biçimde yanıt verdi.

Dersin sonunda Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan hediyeler öğrencilere takdim edildi. Öğrencilerin derse gösterdiği canlı katılım ve Türkçe konuşma çabaları protokol tarafından memnuniyetle karşılandı.

Projenin kapsamı ve gelişimi:

Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız tarafından verilen bilgiye göre proje, 2024'te 6 okul ve yaklaşık 450 öğrenciyle başlamış, kısa sürede büyüyerek bugün 25 okul ve yaklaşık 1.500 öğrenci'ye ulaşmıştır. Yıldız, projenin yalnızca dil öğretimiyle sınırlı kalmayıp öğrencilerin Türk kültürünü farklı etkinliklerle tanımalarını da sağladığını vurguladı.

Proje kapsamında yürütülen Kardeş Okul Projesi ise Türkiye ve Romanya'daki öğrenciler arasında karşılıklı ziyaretler organize ederek, edinilen dil bilginin sınıf dışı ortamlarda kullanılmasına fırsat tanıyor.

Okul yönetimi ve yetkililerin değerlendirmesi:

169 Numaralı Ortaokul Müdürü Mihaela Condurache, Türkçe eğitiminin okul için önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Condurache, öğrencilerin yeni bir dil öğrenirken farklı bir kültürü tanıma imkânı bulduğunu ve derslerin okul topluluğuna yeni bir renk kattığını ifade ederek projeye katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Törene katılanlar arasında ayrıca Sektör 6 Belediye Başkanı Paul Moldovan, Sektör 6 Eğitim Müfettişi Bdescu Daniela, Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız, okul müdürü Mihaela Condurache, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Program, ilk Türkçe dersi, halk oyunları gösterisi ve öğrencilerle gerçekleştirilen buluşmalarla sonlandı.

Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte başlayan bu adım, Romanya'daki öğrenciler için Türkçe öğrenme fırsatlarını genişletirken iki ülke arasındaki kültürel ve eğitsel iş birliğini de güçlendirmeyi hedefliyor.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜNÜN ROMANYA DEVLET OKULLARINDA TÜRKÇEYİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURDUĞU TERCİHİM TÜRKÇE PROJESİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLADI.