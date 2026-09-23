Taş ocağında duvardan düşen iş makinesi hayat aldı

Olay yerinden ilk bilgiler

Hatay'ın Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde bulunan Karaköse Madencilik'e ait taş ocağında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti. Santral içinde yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvardan aşağıya devrilen iş makinesinin içinde bulunan Ömer Bolat araçta sıkıştı.

Olayın ayrıntıları:

Kaza sonrasında bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri makine içindeki Bolat'ı çıkarma çalışması yürüttü. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinde Bolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız beden, ilk müdahalenin ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Soruşturma ve müdahale:

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

HATAY'DA KARAKÖSE MADENCİLİK'E AİT TAŞ OCAĞINDA YAKLAŞIK 6 METRE YÜKSEKLİKTEKİ DUVARDAN DEVRİLEN İŞ MAKİNESİNDE BULUNAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.