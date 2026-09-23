Dolar 48,8328 +0,06%
Euro 55,6980 -0,32%
Bist 13.252,10 +0,40%
Altın Gram 6.798,77 -1,05%
EUR/USD 1,1403 -0,44%
Brent Petrol 97,02 +1,69%
--°

Taş ocağında duvardan düşen iş makinesi hayat aldı

Hatay'da Karaköse Madencilik'e ait taş ocağında duvardan devrilen iş makinesinde çalışan Ömer Bolat yaşamını yitirdi; jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Taş ocağında duvardan düşen iş makinesi hayat aldı

Olay yerinden ilk bilgiler

Hatay'ın Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde bulunan Karaköse Madencilik'e ait taş ocağında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti. Santral içinde yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvardan aşağıya devrilen iş makinesinin içinde bulunan Ömer Bolat araçta sıkıştı.

Olayın ayrıntıları:

Kaza sonrasında bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri makine içindeki Bolat'ı çıkarma çalışması yürüttü. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinde Bolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız beden, ilk müdahalenin ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Soruşturma ve müdahale:

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

HATAY&#039;DA KARAKÖSE MADENCİLİK&#039;E AİT TAŞ OCAĞINDA YAKLAŞIK 6 METRE YÜKSEKLİKTEKİ DUVARDAN DEVRİLEN...

HATAY'DA KARAKÖSE MADENCİLİK'E AİT TAŞ OCAĞINDA YAKLAŞIK 6 METRE YÜKSEKLİKTEKİ DUVARDAN DEVRİLEN İŞ MAKİNESİNDE BULUNAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı
images

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı
images

Odunpazarı'nda jandarmadan kapsamlı uyuşturucu baskını
images

Karaman'da 3. kattaki dairede ölü bulunan çiftin incelemesi kimyasal şüphesiyle...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin yok

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü