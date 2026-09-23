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Organize bahis ağı çökertildi: Şanlıurfa merkezli operasyonda 37 gözaltı

Şanlıurfa merkezli Antalya, Balıkesir ve Hatay'daki operasyonlarda yasa dışı bahis ve aklamaya yönelik soruşturmada 37 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Organize bahis ağı çökertildi: Şanlıurfa merkezli operasyonda 37 gözaltı

Şanlıurfa merkezli operasyonun ayrıntıları

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ağına yönelik çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü ve adli makamlarla mali denetim birimlerinin eşgüdümüyle gerçekleştirildi.

Operasyonun kapsamı:

Soruşturma, Şanlıurfa merkezli olmak üzere Antalya, Balıkesir ve Hatay illerinde sürdürülen çalışmaları kapsıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK iş birliğiyle yürütülen incelemede, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları üzerine odaklanıldı.

Mali boyut ve soruşturmanın yönü:

Yetkililer, operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin banka hesap hareketlerinde 3 milyar 915 milyon lira tutarında hareket tespit edildiğini ve toplam 37 kişinin yakalandığını bildirdi. Açıklamada, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri tespitinin soruşturmanın merkezinde olduğu vurgulandı.

Yetkililerin açıklaması:

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların huzurunu bozan suç ve suçluların cezasız kalmaması için siber suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edildiği kaydedildi. Bakanlık, operasyonlarda görev alan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve emeği geçen personeli tebrik ettiğini belirtti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilen deliller doğrultusunda adli süreçlerin ve mali incelemelerin derinleştirileceği, şüpheliler hakkında yasal işlemlerin sürdürüleceği bildirildi.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına...

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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