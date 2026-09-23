safranbolu'da ot yangını baraka küle dönerken evler zarar görmeden söndürüldü

olayın genel seyri ve müdahale:

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 15 Temmuz Mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide başlayan ot yangını kısa sürede yayıldı. Alevler, arazide bulunan ahşap barakaya sıçradı ve yapı kısa zamanda kullanılamaz hale geldi.

itfaiyenin müdahalesi ve yangının kontrol altına alınması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına aldı. Müdahale sayesinde yangın, çevredeki konutlara sıçramadan söndürüldü ve daha büyük bir hasarın önüne geçildi.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangında ahşap baraka tamamen yanarak küle döndü ve kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer, çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE ÇIKAN OT YANGININDA ALEVLERİN SIÇRADIĞI BARAKA TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.