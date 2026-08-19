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Omar Fayed İtalya yolunda: Fenerbahçe'den Frosinone Calcio'ya kalıcı transfer

Fenerbahçe, 2023'te kadrosuna kattığı Mısırlı stoper Omar Fayed'in İtalya Serie A ekibi Frosinone Calcio'ya kalıcı transfer olduğunu resmen açıkladı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 18:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Omar Fayed İtalya yolunda: Fenerbahçe'den Frosinone Calcio'ya kalıcı transfer

Omar Fayed İtalya yolunda: Fenerbahçe'den Frosinone Calcio'ya kalıcı transfer

Fenerbahçe, 2023 yılında kadrosuna kattığı Mısırlı stoper Omar Fayed'in İtalya ekibi Frosinone Calcio'ya transfer olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kalıcı transferi konusunda Frosinone Calcio ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

transferin kapsamı ve kariyer yönelimi:

23 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra sırasıyla Sırbistan'ın Novi Pazar, Belçika'nın Beerschot ve Portekiz'in Arouca takımlarında kiralık olarak forma giymişti. Yapılan resmi açıklamayla birlikte Fayed, kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek.

kulübün veda mesajı:

Sarı-lacivertli kulüp yayımladığı mesajda, "Omar Fayed’e kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Fenerbahçe, oyuncunun yeni kulübünde başarılar dileğini vurguladı ve transfer sürecinin karşılıklı anlaşma ile tamamlandığını duyurdu.

OMAR FAYED (ARŞİV)

OMAR FAYED (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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