OMÜ'de Kırgız öğrencilerle başkonsolos buluşması

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov ve beraberindeki heyet, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenim gören Kırgızistanlı öğrencilerle bir araya geldi. Buluşma, OMÜ Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten ve Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer ile Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aycan katıldı.

öğrencilerin görüş ve talepleri:

Program kapsamında Başkonsolos Toktobekov ve heyeti, Samsun'da öğrenim gören Kırgız öğrencilerle tanışarak eğitim süreçleri ve üniversite hayatları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin görüş, talep ve değerlendirmeleri dinlendi; karşılaşılan zorluklar ve ihtiyaçlar üzerine doğrudan görüş alışverişi yapıldı.

eğitim ve kültürel ilişkilerin değerlendirilmesi:

Görüşmede Türkiye'deki eğitim süreçleri ile OMÜ'deki üniversite yaşamı ele alındı. Katılımcılar, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki eğitim ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde üniversiteler ile öğrencilerin üstlendiği rolü değerlendirdi ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik fikirler paylaştı.

Buluşma, öğrencilerle gerçekleştirilen sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

CHYNGYZ TOKTOBEKOV VE BERABERİNDEKİ HEYET, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ'NDE (OMÜ) ÖĞRENİM GÖREN KIRGIZİSTANLI ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.