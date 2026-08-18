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Yerli redüktör teknolojisinde ortak adım: Polat Group ve Adeon Makine'ye TÜBİTAK desteği

Polat Group Redüktör ve Adeon Makine'nin ortak Ar-Ge projesi TÜBİTAK SAYEM 1832 desteği aldı; amaç kalite kontrol, kestirimci bakım, üretimde verim artışı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yerli redüktör teknolojisinde ortak adım: Polat Group ve Adeon Makine'ye TÜBİTAK desteği

destek kararı:

Sanayi ve teknoloji ekosisteminde bir iş birliği adımı olarak, Polat Group Redüktör ile Adeon Makine ortaklığında hazırlanan Ar-Ge projesi, TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 1832 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Söz konusu çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve Dünya Bankası desteğiyle yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamındaki 'Sanayide Yeşil Dönüşüm 2025-3' hedeflerine paralel olarak açıldı.

projenin hedefleri:

Projenin ana amacı, endüstriyel redüktörlerin kalite kontrol ve bakım süreçlerini daha güvenilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale getirmek. Bunun için redüktörlerden toplanan titreşim ve akustik verilerin analiz edilerek olası hata ve arızaların erken tespit edilmesi; ürünlerin standart kriterlerle değerlendirilmesi ve kestirimci bakım altyapısının oluşturulması hedefleniyor. Bu yaklaşımla plansız duruşların ve bakım maliyetlerinin azaltılması, ürün ömrünün uzatılması ve kaynak kullanımının verimlendirilmesi amaçlanıyor.

üniversite-sanayi iş birliği ve uygulama planı:

Çalışma, Polat Group Redüktör ve Adeon Makine'nin liderliğinde, ilgili üniversitelerin akademik kadrolarından alınacak danışmanlık desteğiyle gerçekleştirilecek. Proje kapsamında sanayi deneyimi ile akademik yöntemlerin bir araya getirilmesi; geliştirilen çözümlerin saha koşullarında test edilmesi ve üretim hatlarına entegrasyonu planlanıyor.

Proje takvimi kapsamında prototip geliştirme, saha testleri ve ticarileştirme süreçleri eş zamanlı yürütülecek; geliştirilen sistemlerin doğrudan imalat hatlarına entegre edilmesi ve seri üretime geçiş ile sektör verimliliğine katkı sağlanması hedefleniyor. Bu süreç, hem üretim verimliliğini artırmayı hem de ülke ekonomisine yüksek katma değerli ihracat girdisi oluşturmayı amaçlıyor.

Ortaklığın, redüktör ve güç aktarım çözümlerinde bilinen küresel marka PGR Drive Technologies (Polat Group Redüktör) çatısı altında yürütülmesi, sahadan gelen uygulama gereksinimleriyle Ar-Ge sonuçlarının hızlıca eşleştirilmesine olanak tanıyacak. Söz konusu yaklaşım, sanayide dijitalleşme, kestirimci bakım ve sürdürülebilir üretim hedeflerini aynı anda ele alan bir yol haritası sunuyor.

Sonuç olarak proje, yerli üretimde kalite kontrol standartlarını yükseltmeyi, bakım süreçlerini iyileştirmeyi ve kaynak kullanımında verimlilik sağlayarak sanayinin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

POLAT GROUP’UN PROJESİNE DESTEK

POLAT GROUP’UN PROJESİNE DESTEK

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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