Ordu'da iki ayrı operasyonda üç kişi tutuklandı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan şahıslar ve ikametlerinde arama yaptı. İki ayrı operasyonda toplam dört şüpheli gözaltına alındı.

operasyonun ilk ayağı:

İlk durumda durdurulan B.Ö. (26) ve İ.A. (32) üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 26,80 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 20 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 145 bin 200 lira ele geçirildi.

ikinci operasyon ve ele geçirilenler:

İkinci operasyonda durdurulan otomobilde bulunan E.C.K. (30) ve S.A. (38) ile onların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 147 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden B.Ö., İ.A. ve E.C.K., çıkarıldıkları hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılan S.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER VE SUÇTAN ELDE EDİLEN PARALAR