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On ilde eş zamanlı baskın: elektrikli bisiklet dolandırıcılığına 12 gözaltı

Nevşehir merkezli soruşturmada 10 ilde eş zamanlı operasyonla 12 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin son iki yıldaki işlem hacmi 85 milyon TL olarak belirlendi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:20

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

On ilde eş zamanlı baskın: elektrikli bisiklet dolandırıcılığına 12 gözaltı

On ilde eş zamanlı baskın: elektrikli bisiklet dolandırıcılığına 12 gözaltı

Nevşehir merkezli yürütülen soruşturmada, elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Avanos ilçesinden gelen ihbarın ardından başlatılan çalışmada, şebeke bağlantıları ve iletişim kayıtları titizlikle incelendi.

operasyonun detayları:

Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada ilk etapta 13 şüpheli tespit edildi. Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Hatay, Gaziantep, Adana ve Karaman olmak üzere 10 ildeki adreslere dün adli makamlarla eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam olarak 13 cep telefonu, 12 sim kart, 3 USB bellek, 2 tablet ve 1 flaş bellek ele geçirildi. Ayrıca Aydın'daki bir adreste yapılan aramada, hassas teraziyle paketler halinde 50 gram uyuşturucu madde bulundu.

soruşturma yöntemleri ve ulaşılan veriler:

İstihbari çalışmalar kapsamında MASAK hesap hareketleri, HTS kayıtları ve ATM görüntüleri gibi teknik deliller değerlendirildi. Soruşturmada 14 banka hesabı, 4 kripto hesap ve 4 GSM hattına ait HTS kayıtları incelendi; bu veriler ışığında şüphelilerin son iki yılda ulaşan işlem hacminin 85 milyon TL olduğu tespit edildi.

Operasyon sonucu 12 şüpheli gözaltına alınırken, örgüt şemasında adı geçen S.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin adli işlemleri ve kriminal incelemeler devam ediyor.

Bu tür dolandırıcılık soruşturmalarında finansal ve iletişim verilerinin çapraz incelenmesi, suç ağının büyüklüğünü ve para akışını açığa çıkarma açısından belirleyici rol oynuyor; soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ele geçirilen dijital materyallerin çözümlenmesi olayın seyri hakkında ek bilgi sağlayacak.

OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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