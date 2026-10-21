Ordu'da yoğun trafik denetimi: 18 bin araç ve sürücü incelendi

Ordu'da trafik denetimleri ve sonuçları

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde toplam 18 bin araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan uygulamaların amacı, il genelinde trafik kazalarını azaltmak ve trafikte güvenliği artırmaktır.

kazalara ilişkin veriler:

Polis sorumluluk bölgesinde geçen hafta içinde 42 yaralanmalı ve 1 ölümlü trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 78 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

uygulanan cezai işlemler ve tespitler:

Denetimler çerçevesinde ekipler tarafından çeşitli kural ihlalleri tespit edilerek sürücülere ceza uygulandı. Bunlar arasında 65 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 47 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 37 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 63 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden ceza yazıldı.

Ayrıca hız ihlallerine yönelik yoğun bir kontrol gerçekleştirildi ve 1.297 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan ceza uygulandı. Seyir halinde cep telefonu kullanımı nedeniyle 107 sürücüye, emniyet kemeri takmama nedeniyle 461 sürücüye, motosiklet kaskı kullanmama nedeniyle 105 sürücüye işlem yapıldı. Yüksek sesle müzik dinlemekten 41 sürücü, drift yapmaktan ise 1 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin devamında toplam 3.731 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapılırken, 56 araç trafikten men edildi ve 66 sürücü belgesinin geri alınması kararı uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerin artarak süreceği bildirildi.

ORDU’DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 18 BİN ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ.