Ordu'dan Kurul Kalesi için UNESCO hedefi

Projenin hedefi:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kentteki tarihi değerlerden biri olan Kurul Kalesi için UNESCO Dünya Mirası statüsü hedeflediklerini duyurdu. Amaç, alanın uluslararası tanınırlığını artırmak ve mirasın korunmasını güçlendirmek.

Başkan Güler'in açıklaması:

Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kurul Kalesi’ni UNESCO Dünya Mirası’na taşımak için çalışmalara başladık. Burası Ordu’muzun çok önemli tarihi ve kültürel değerlerinden bir tanesi. Kurul Kalesi’nin sahip olduğu tarihi zenginliği dünya ölçeğinde tanıtmak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak istiyoruz. Bu doğrultuda gerekli çalışmaları başlattık."

Beklenen sonuçlar:

Açıklamada, projenin öncelikli hedefinin Kurul Kalesinin dünya çapında tanınmasını sağlamak ve geleceğe aktarılmasını temin etmek olduğu vurgulandı. Belediye başkanının verdiği bilgiye göre gerekli hazırlık çalışmaları başlatılmış durumda.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER, ORDU’NUN ÖNEMLİ TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNDEN BİRİ OLAN ANTİK KURUL KALESİ’NİN UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NE TAŞINMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIKLARINI AÇIKLADI.