Porsuk boyunca beş gün: Eskişehir uluslararası festivale hazırlanıyor

Porsuk’ta beş gün sürecek kültür ve sanat buluşması

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 Eskişehir Yılı kapsamında, ETİ ana sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali için geri sayım sona erdi. 2-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, kenti beş gün boyunca sanat, müzik ve farklı kültürlerin buluşma noktası haline getirecek.

Festival, 21 ülkeden 136 sanatçı ile Porsuk Nehri çevresinde geniş bir program sunacak. Kentin çeşitli mekanlarında gerçekleştirilecek etkinlikler, hem açık hava gösterilerine hem de tiyatro ve konser salonlarındaki oyunlara yer verecek.

açılış programı ve ilk gün öne çıkan etkinlikler:

Festivale 2 Eylül Çarşamba günü başlayacak etkinliklerle giriş yapılacak. Açılış takvimi kapsamında 18.30'da Vilayet Meydanı'ndan hareket edecek Kara Korteji dikkat çekecek, akşam saat 20.30'da ise Porsuk Bulvarı'nda Nehir Korteji düzenlenecek.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, Porsuk üzerindeki kortejin ardından 22.00'de DJ Kemal Kaya Batmaz müzikseverlerle buluşacak; böylece ilk gün ışık, müzik ve kortejlerin birleştiği bir atmosfere dönüşecek.

festival programı ve mekanlar:

Festival süresince programda konserler, tiyatro gösterimleri, dans performansları, atölyeler ve çocuk etkinlikleri yer alacak. 3 Eylül günü saat 16.00'da İtalya'dan Luigi Ciotta'nın "Bavul Dolusu" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Aynı gün 17.00-18.00 saatleri arasında ulusal ve uluslararası folklor gösterileri izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca açık hava etkinliklerinin yanı sıra Haldun Dormen Sahnesi ile Sanat ve Kültür Merkezi (Opera) binasında ödüllü tiyatro oyunları sahnelenecek. Program, çocuklardan gençlere, sanatseverlerden müzik tutkunlarına her yaştan izleyiciye hitap edecek şekilde planlandı.

Festivalin ana etkinlik noktaları Porsuk Bulvarı Adalar Mevkii, Kentpark, Sümerpark ve İskele26 olarak belirlendi. Kentin farklı köşelerinde kurulmuş süslemeler, festival tagları ve kent giydirmeleriyle Eskişehir şimdiden festival havasına girdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tüm hemşehrilerini Porsuk’un etrafında sanatın, müziğin ve farklı kültürlerin buluşacağı bu büyük festivali birlikte yaşamaya davet ediyor. Festivalin ayrıntılı programı ve güncel duyurular porsukfest.org adresi ile @porsukfest Instagram hesabından takip edilebilecek.

ESKİŞEHİR PORSUK FESTİVALİ İÇİN ARTIK GERİ SAYIM SONA ERİYOR.