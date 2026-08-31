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Elazığ’ta yaz akşamları konser, tiyatro ve etkinliklerle dolu dolu geçti

Elazığ Belediyesi'nin yaz etkinlikleri programı sona erdi; 53 sanatçı, 4 müzik grubu, gösterimler ve gezici sahneyle 9 mahallede kültür dolu akşamlar yaşandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Elazığ’ta yaz akşamları konser, tiyatro ve etkinliklerle dolu dolu geçti

Elazığ Belediyesi yaz etkinlik programını noktaladı

Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yaz gerçekleştirilen etkinlikler, müzikten sinemaya, tiyatrodan çocuk şenliklerine uzanan zengin bir içerikle tamamlandı. Kent genelinde düzenlenen programlar, farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerle Elazığlılara unutulmaz akşamlar sundu.

Programın kapsamı ve katılımcılar:

Yaz boyunca sahne alanlar arasında 53 sanatçı ve 4 müzik grubu yer aldı. Etkinlikler kapsamında ayrıca 6 musiki ve yardımlaşma derneği performans sergiledi; tasavvuf müziği konseri ve Kur’an-ı Kerim gecesi gibi özel programlar da düzenlendi. Sinema gösterimleri kapsamında 2 kez belgesel sunuldu, öğretmenler korosu sahne aldı, yetişkinler için 2 tiyatro ve çocuklar için 4 oyun sahnelendi.

Geleneksel unsurlardan Mehteran konserleri toplam 6 kez gerçekleştirildi, 27 Kürsübaşı konseri ile halk müziği ve Harput musikisi dinletileri yapıldı. 'Mahallemde Şenlik Var' adlı proje kapsamında gezici tır sahnesi 9 mahallede çocuklara ulaştı ve yaz boyunca mahalle etkinlikleri sürdürüldü.

Belediye yetkilisinin değerlendirmesi:

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu programın kapanışında, Yaklaşık iki aydır düzenlediğimiz yaz etkinlikleri programımızın bugün finalini gerçekleştiriyoruz. Yaz aylarının Elazığ halkı için dolu dolu geçmesi adına, birbirinden değerli sanatçılarımızla hemşerilerimizi buluşturmaktan büyük memnuniyet duyduk ifadelerini kullandı. Belediye yetkilileri, gelecekte benzer projelerin sürdürüleceğini belirterek katılımcı sayısı ve geri bildirimleri değerlendirerek yeni adımlar atacaklarını açıkladı.

ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YAZ ETKİNLİKLERİ, BU YIL DA GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜZİK...

ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YAZ ETKİNLİKLERİ, BU YIL DA GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜZİK, SİNEMA, EĞLENCEYLE DOLU PROGRAMLARIN ARDINDAN SONA ERDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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