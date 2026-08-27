Orhaniye'de tarlada başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı

olay yeri ve başlangıç:

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Düğerek yolu üzerindeki bir ziraat arazisinde, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen bir yangın başladı.

müdahale ve kontrol:

İhbarın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi ve bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısmen kontrol altına alındı.

söndürme çalışmaları ve riskler:

Alevlerin tamamen söndürülmesi ve yeniden parlamalara karşı önlemler için çalışmalar devam ediyor; ekipler bölgedeki sıcak noktaları söndürmeye ve olası tehlikeleri izlemeye devam ediyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ ORHANİYE MAHALLESİ DÜĞEREK YOLU ÜZERİNDE ZİRAAT ALANINDA BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRAMADAN EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI.