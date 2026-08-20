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Orkun Kökçü, avrupa'da üçüncü kez gol sevinci yaşadı

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Kauno Zalgiris karşısında kullandığı penaltıyla bu sezon resmi maçlarda üçüncü golünü attı ve 3-0'lık galibiyete katkı sağladı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 22:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Orkun Kökçü, avrupa'da üçüncü kez gol sevinci yaşadı

maç özeti:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Golleri 6. dakikada Hyeon-Gyu Oh, 12. dakikada Amir Murillo ve 58. dakikada Orkun Kökçü (penaltı) kaydetti.

orkun kökçü'nün katkısı:

Orkun Kökçü, kullandığı penaltıyla bu sezon resmi maçlarda üçüncü golünü attı. Bu gol, kaptanın sezonun ilk altı resmi karşılaşmasındaki gol sayısını üçe çıkarırken maçın skor katkısının belirleyici anlarından biri oldu.

form ve süreklilik:

Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan iki Midtjylland karşılaşmasında da birer kez fileleri sarsan kaptan, Zalgiris mücadelesinde de boş geçmedi. Orkun, bu sezon 5'i Avrupa Ligi elemeleri, 1'i Süper Lig olmak üzere takımın oynadığı altı resmi maçın tamamına ilk 11'de başladı ve teknik ekibin ilk tercihleri arasında yer aldı.

ORKUN KÖKÇÜ BU SEZON ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

ORKUN KÖKÇÜ BU SEZON ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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