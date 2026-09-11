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Osmaneli'de eğitim için ücretsiz servis hamlesi

Osmaneli Belediyesi, öğrencilerin okula güvenli ve konforlu ulaşımı için sabah ve öğle saatlerinde belirlenen güzergahlarda ücretsiz servis sunuyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmaneli'de eğitim için ücretsiz servis hamlesi

Osmaneli Belediyesi'nden ücretsiz servis uygulaması:

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçe genelinde öğrencilere yönelik başlatılan ücretsiz servis hizmetini açıkladı. Belediye, bu uygulamayla öğrencilerin okula güvenli ve rahat biçimde ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Gündelik servis düzeni:

Hizmet kapsamında sabah ve öğle saatlerinde belirlenen güzergahlarda karşılıklı seferler düzenleniyor. Sabah servislerinde kullanılan hatlar: TOKİ, Komagene, İtfaiye, Atatürk, Bayraklar, Polis Karakolu Üstü, Beşevler, Lojmanlar, Balaban, Osmangazi ve Sığırlık şeklinde sıralanıyor. Öğle saatlerinde ise karşılıklı seferler Balaban-Beşevler ve Atatürk-Osmaneli-TOKİ güzergahlarında gerçekleştiriliyor.

Hedef ve velilere bilgilendirme:

Torun, belediye hizmetinin amacının çocukların eğitim hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. Belediye, servis organizasyonunu sürdüreceklerini ve öğrencilerin güvenli, konforlu ve ücretsiz ulaşımını sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

BİLECİK’TE ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ OKUL SERVİSİ OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANI BEKİR TORUN

BİLECİK’TE ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ OKUL SERVİSİ OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANI BEKİR TORUN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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