Osmaneli'de eğitim için ücretsiz servis hamlesi

Osmaneli Belediyesi'nden ücretsiz servis uygulaması:

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçe genelinde öğrencilere yönelik başlatılan ücretsiz servis hizmetini açıkladı. Belediye, bu uygulamayla öğrencilerin okula güvenli ve rahat biçimde ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Gündelik servis düzeni:

Hizmet kapsamında sabah ve öğle saatlerinde belirlenen güzergahlarda karşılıklı seferler düzenleniyor. Sabah servislerinde kullanılan hatlar: TOKİ, Komagene, İtfaiye, Atatürk, Bayraklar, Polis Karakolu Üstü, Beşevler, Lojmanlar, Balaban, Osmangazi ve Sığırlık şeklinde sıralanıyor. Öğle saatlerinde ise karşılıklı seferler Balaban-Beşevler ve Atatürk-Osmaneli-TOKİ güzergahlarında gerçekleştiriliyor.

Hedef ve velilere bilgilendirme:

Torun, belediye hizmetinin amacının çocukların eğitim hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. Belediye, servis organizasyonunu sürdüreceklerini ve öğrencilerin güvenli, konforlu ve ücretsiz ulaşımını sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

BİLECİK’TE ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ OKUL SERVİSİ OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANI BEKİR TORUN