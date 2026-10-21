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Osmaniye'de Atatürk Caddesi'nde çarpışma: iki kişi yaralandı

Osmaniye merkez Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 08:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Osmaniye'de Atatürk Caddesi'nde çarpışma: iki kişi yaralandı

kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, gece saatlerinde Osmaniye merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; kaza nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

OSMANİYE’DE GECE SAATLERİNDE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

OSMANİYE’DE GECE SAATLERİNDE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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