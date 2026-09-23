Oto yıkamacının uyguladığı Heimlich manevrası boğulmayı önledi

Olayın gelişimi:

Artvin'in Hopa ilçesinde, Çaykur fabrikasının arkasındaki bir oto yıkama işletmesinin ofisinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yemek yerken boğazına lokma kaçan bir çocuk nefes almakta zorlandı. İşletme sahibi Abdulkadir Yıldız, ofiste bulunan çocuğa daha önce de yemek söylediğini ve o sırada çocuğun yüzünün morardığını fark ettiğini anlatıyor.

Hızla müdahale eden Yıldız, daha önce izlediği Heimlich manevrasını uygulamaya başladı. Birkaç denemenin ardından lokma ağzından çıkarıldı ve çocuk yeniden nefes almaya başladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Müdahalenin önemi:

Yıldız'ın olaya anında ve kararlı şekilde müdahale etmesi, zaman kritik bir durumda hayati fark yarattı. Boğulma hallerinde kısa sürede yapılacak doğru müdahale, solunum yolunun açılmasını sağlayarak ciddi hasar veya ölüm riskini azaltıyor. Yıldız, pes etmeden birkaç kez denedikten sonra başarılı olduğunu belirtti ve çocuğa geçmiş olsun dileğini iletti.

Görüntü ve yerel bağlam:

Olayın güvenlik kamerasına yansıması, müdahalenin nasıl gerçekleştiğini görsel olarak da ortaya koydu. Yıldız, çevredeki çocuklara sık sık yemek ikram ettiğini ve o gün de aynı şekilde hareket ettiğini belirtti. Olay, küçük yerleşim birimlerinde bireylerin hızlı reflekslerinin ve temel ilkyardım bilgisine sahip olmasının önemini bir kez daha gösterdi.

ARTVİN'İN HOPA İLÇESİNDE YEMEK YERKEN BOĞAZINA LOKMA KAÇAN ÇOCUK, OTO YIKAMA İŞLETMESİNİN SAHİBİ ABDULKADİR YILDIZ'IN UYGULADIĞI HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARILDI.