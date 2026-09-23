acıpayam voleybolda genç ve iddialı bir dönem açıyor

Acıpayam'da lig hazırlıkları son hızla sürüyor:

Denizli'nin Acıpayam ilçesini Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi'nde temsil edecek Acıpayam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü, yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamlamaya yakın. 2024 yılında kurulan kulüp, teknik heyet ve yönetime verdiği görevle kısa zamanda lig sahnesine taşınma hedefini somut adımlarla ilerletiyor.

Antrenör Yusuf Yıldırım yönetimindeki çalışma programı, teknik-taktik uygulamaları ile kondisyon çalışmalarını bir arada yürütüyor. Hazırlık dönemi; takım içi uyum, bireysel yeteneklerin geliştirilmesi ve maç temposuna adapte olmaya yönelik yoğun bir takvime sahip.

Kadroda gençlik ve tecrübe dengesi:

Yeni sezon için yapılan kadro yapılanmasında kulüp, hem tecrübeli oyunculardan hem de genç yeteneklerden faydalanmayı planlıyor. Takıma toplam 9 yeni oyuncu dahil edildi. Transfer edilen isimler şunlar: Mehmet Feyzi Fırlayış, İbrahim Çelik, Mehmet Ozan Baltacı, Mehmet Halis Çelik, Kerem Aykutlu, Yaşar Mert Boz, Oğuz Demir, Sefa Eymen Söylemezer ve Furkan Semih Basel.

Bu karışımın amacı, lig mücadelesinde rekabetçi bir takım oluştururken aynı zamanda gençlerin gelişimini hızlandırmak. Kulüp, altyapıdan gelen veya genç yaşta kadroya katılan sporculara fırsat vererek ilçede voleybolun daha fazla yayılmasını hedefliyor.

17 yaşındaki transfer takıma katkı verecek:

Öne çıkan isimlerden biri henüz 17 yaşındaki Mehmet Feyzi Fırlayış. Genç oyuncunun Erkekler 2. Ligi kadrosunda yer alması, kariyer anlamında değerli bir tecrübe sağlayacak. Feyzi, tecrübeli takım arkadaşlarıyla çalışarak hem fiziksel hem de zihinsel olarak lig temposuna hazırlanıyor.

Teknik ekip, genç sporculara oyun içinde sorumluluk verip onların gelişimini yakından takip etmeyi strateji olarak benimsiyor. Bu yaklaşımın ilerleyen yıllarda Acıpayam voleyboluna kalıcı katkılar sunması hedefleniyor.

taraftara çağrı ve sezon başlangıcı:

Hazırlıklarını Acıpayam Spor Salonu'nda sürdüren ekip, 27 Eylül'de başlayacak lig maratonuna son rötuşlarıyla hazır hale gelmeyi planlıyor. Antrenör Yıldırım, "Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyoruz" diyerek hem saha içi hedeflere hem de gençlerin gelişimine vurgu yaptı.

Teknik heyet, oyuncuların kondisyonunu artırmaya ve takım içi uyumu güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Yıldırım ayrıca 27 Eylül tarihine dikkat çekerek Acıpayamlı sporseverleri takımlarına destek olmaya davet etti; tribün desteğinin takım için önemli olduğu vurgulandı.

Yeni transferler, genç oyuncular ve oluşturulan çalışma düzeniyle Acıpayam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü, Erkekler 2. Ligi'nde ilçeyi temsil edecek ve sezon boyunca hem sonuç odaklı hem de oyuncu gelişimini önceliklendiren bir performans hedefliyor.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNİ TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU ERKEKLER 2. LİGİ’NDE TEMSİL EDECEK ACIPAYAM GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINDA SONA GELDİ. ANTRENÖR YUSUF YILDIRIM YÖNETİMİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN ACIPAYAM TEMSİLCİSİ KADROSUNU 9 YENİ TRANSFERLE GÜÇLENDİRDİ. TAKIMIN DİKKAT ÇEKEN TRANSFERLERİNDEN BİRİ İSE HENÜZ 17 YAŞINDAKİ MEHMET FEYZİ FIRLAYIŞ OLDU.