Dolar 48,8328 +0,06%
Euro 55,6980 -0,32%
Bist 13.252,10 +0,40%
Altın Gram 6.798,77 -1,05%
EUR/USD 1,1403 -0,44%
Brent Petrol 97,02 +1,69%
--°

Planlı saldırıda ölen Ümitcan için 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kocaeli İzmit’te buluşma bahanesiyle çağrılan Ümitcan Şirin’in öldürülmesine dair iddianamede savcı, 5 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Planlı saldırıda ölen Ümitcan için 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Olay ve gözaltılar:

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde 26 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Ümitcan Şirin bıçaklanarak ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şirin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri; Samet E.A. (19), Muhammed F.Y., Ramazan Y., Mustafa O. (21), Gamzenur B. (18) ve Z.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonucunda Z.Ç. serbest bırakılırken, Samet E.A. ve Muhammed F.Y.'ye ev hapsi, Ramazan Y., Mustafa O. ve Gamzenur B. ise tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

İddianame ve savcılık talebi:

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin olayın başından itibaren plan yaparak hareket ettikleri, buluşmayı organize ettikleri ve saldırıyı birlikte gerçekleştirdikleri ifade edildi. Savcılık, tüm şüphelilerin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca sanık Mustafa O. hakkında, 'yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemi de iddianamede yer aldı.

Duruşma süreci ve sanık beyanları:

Dava, Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ramazan Y. ve Mustafa O., ev hapsinde bulunan Samet E.A. ve Muhammed F.Y., taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı. Tutuklu sanık Gamzenur B. duruşmada hazır bulunmadı. Cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve ev hapsindeki sanıkların tutuklanmasını talep etti. Sanıklar mütalaayı kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerini istedi. Mahkeme, sanıkların mevcut durumlarının devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Önceki celselerde verilen savunmalarda, sanıklar cinayet suçlamalarını birbirlerinin üzerine atmış durumda. 17 suç kaydı bulunduğu belirtilen Ramazan Y. ifadesinde, 'Ümitcan’ı ben bıçaklamadım, Mustafa bıçakladı. Mustafa o gün bana uyuşturucu ikram etmişti, onun etkisinde ifade verdim. Akıl hastasıyım, suçlamaları kabul etmiyorum' dediği aktarıldı.

4 suç kaydı bulunan Mustafa O. ise, 'Gamze ile ilişkimiz vardı. Ümitcan sürekli onu rahatsız ediyordu. Bu durumu öğrenince Gamze’ye Ümit’i çağırmasını istedim. Çıkan kavgada Ramazan Ümitcan’ı bıçakladı' şeklinde beyanda bulundu. Gamzenur B. ise, 'Mustafa ile toksik bir ilişkimiz vardı. Ümitcan ile alkollüyken cinsel birlikteliğimiz olmuş. Bu tarihlerde Mustafa ile küstük. Mustafa ile barıştığımızda bu durumu kendisine anlattım. Kendisi onunla konuşmak istediğini söyleyerek buluşmak için yer ayarlattırdı. "Bir şey yapmayacağım" diye söz verdi. Böyle olacağını bilmiyordum' diyerek savunma yaptı.

Mahkeme süreci ilerledikçe delillerin ve tanık ifadelerinin değerlendirilmesine devam edilecek; duruşma tarihleri ve kararlar yargı takibi kapsamında kamuoyuna bildirilecek.

&quot;Buluşma&quot; bahanesiyle işlenen cinayette 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

"Buluşma" bahanesiyle işlenen cinayette 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı
images

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı
images

Odunpazarı'nda jandarmadan kapsamlı uyuşturucu baskını
images

Karaman'da 3. kattaki dairede ölü bulunan çiftin incelemesi kimyasal şüphesiyle...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin yok

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü