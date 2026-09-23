Planlı saldırıda ölen Ümitcan için 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Olay ve gözaltılar:

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde 26 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Ümitcan Şirin bıçaklanarak ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şirin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri; Samet E.A. (19), Muhammed F.Y., Ramazan Y., Mustafa O. (21), Gamzenur B. (18) ve Z.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonucunda Z.Ç. serbest bırakılırken, Samet E.A. ve Muhammed F.Y.'ye ev hapsi, Ramazan Y., Mustafa O. ve Gamzenur B. ise tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

İddianame ve savcılık talebi:

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin olayın başından itibaren plan yaparak hareket ettikleri, buluşmayı organize ettikleri ve saldırıyı birlikte gerçekleştirdikleri ifade edildi. Savcılık, tüm şüphelilerin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca sanık Mustafa O. hakkında, 'yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemi de iddianamede yer aldı.

Duruşma süreci ve sanık beyanları:

Dava, Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ramazan Y. ve Mustafa O., ev hapsinde bulunan Samet E.A. ve Muhammed F.Y., taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı. Tutuklu sanık Gamzenur B. duruşmada hazır bulunmadı. Cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve ev hapsindeki sanıkların tutuklanmasını talep etti. Sanıklar mütalaayı kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerini istedi. Mahkeme, sanıkların mevcut durumlarının devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Önceki celselerde verilen savunmalarda, sanıklar cinayet suçlamalarını birbirlerinin üzerine atmış durumda. 17 suç kaydı bulunduğu belirtilen Ramazan Y. ifadesinde, 'Ümitcan’ı ben bıçaklamadım, Mustafa bıçakladı. Mustafa o gün bana uyuşturucu ikram etmişti, onun etkisinde ifade verdim. Akıl hastasıyım, suçlamaları kabul etmiyorum' dediği aktarıldı.

4 suç kaydı bulunan Mustafa O. ise, 'Gamze ile ilişkimiz vardı. Ümitcan sürekli onu rahatsız ediyordu. Bu durumu öğrenince Gamze’ye Ümit’i çağırmasını istedim. Çıkan kavgada Ramazan Ümitcan’ı bıçakladı' şeklinde beyanda bulundu. Gamzenur B. ise, 'Mustafa ile toksik bir ilişkimiz vardı. Ümitcan ile alkollüyken cinsel birlikteliğimiz olmuş. Bu tarihlerde Mustafa ile küstük. Mustafa ile barıştığımızda bu durumu kendisine anlattım. Kendisi onunla konuşmak istediğini söyleyerek buluşmak için yer ayarlattırdı. "Bir şey yapmayacağım" diye söz verdi. Böyle olacağını bilmiyordum' diyerek savunma yaptı.

Mahkeme süreci ilerledikçe delillerin ve tanık ifadelerinin değerlendirilmesine devam edilecek; duruşma tarihleri ve kararlar yargı takibi kapsamında kamuoyuna bildirilecek.

"Buluşma" bahanesiyle işlenen cinayette 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi