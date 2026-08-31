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Özgür Özel YENİ Parti genel merkezinde fidan dikti

Özgür Özel, Ankara Çankaya'daki YENİ Parti genel merkezinde düzenlenen törende fidan dikti; etkinlik partisinin ilk Parti Meclisi toplantısı öncesine denk geldi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Özgür Özel YENİ Parti genel merkezinde fidan dikti

Tören ve mesajı:

Özgür Özel, Ankara Çankaya'daki YENİ Parti Genel Merkezi bahçesinde düzenlenen fidan dikme törenine katıldı. Törende Özel, partisinin ilk Parti Meclisi toplantısı öncesinde sembolik bir fidan dikimi gerçekleştirdi. Bu tür bir jest, hem genel merkez çevresinin düzenlenmesine katkı sağladı hem de birlik ve çevresel duyarlılık mesajı verdiği şeklinde değerlendirildi.

Genel merkezde mesai:

Törenin tamamlanmasının ardından Özgür Özel Genel Merkez'deki mesaisine başladı. Etkinlik, parti takvimi içinde toplantı öncesi gerçekleştirilen kısa, sembolik bir açılış niteliğindeydi ve parti yönetiminin gündemine hazırlanma sürecinin bir parçası olarak kayda geçti.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, ANKARA ÇANKAYA&#039;DA BULUNAN YENİ PARTİ GENEL MERKEZİ&#039;NDE...

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, ANKARA ÇANKAYA'DA BULUNAN YENİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FİDAN DİKME TÖRENİNE KATILDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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