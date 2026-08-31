D-8 görüşmesi sağlıkta ortak üretim stratejilerini gündeme taşıdı

Memişoğlu ile Mahmood'un görüşmesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, D-8 Genel Sekreteri Sohail Mahmood ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme, sağlık alanında ortak üretim ve iş birliği imkanlarının değerlendirilmesine odaklandı.

Memişoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medya paylaşımında, D-8 ortaklığı çerçevesinde atılabilecek adımlara vurgu yaptı ve karşılıklı değerlendirmelerle somut adımların planlanacağını belirtti.

Görüşmenin içeriği:

Toplantıda; Üreten Sağlık vizyonu, sağlık alanında ortak üretim imkanları, üretim süreçlerine yönelik fizibilite çalışmaları ve ülkeler arasında ortak bir sağlık ekosistemi oluşturulması konuları ele alındı. Taraflar, teknik ve politik düzeyde iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin yaklaşımları paylaştı.

İleriye dönük adımlar:

Memişoğlu, görüşme metninde yer alan ifadelerle D-8 paydaşlarıyla çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı: "D-8 Genel Sekreteri Sayın Sohail Mahmood’u Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde; Üreten Sağlık vizyonumuz, sağlık alanında ortak üretim imkanları, üretim süreçlerine yönelik fizibilite çalışmaları ve ülkeler arasında ortak bir sağlık ekosistemi oluşturulması konularını ele aldık. Sağlık alanında uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye ve ortak çalışmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Sohail Mahmood’a nazik ziyaretleri ve kıymetli görüşleri için teşekkür ediyorum"

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, D-8 GENEL SEKRETERİ SOHAİL MAHMOOD İLE SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA GÖRÜŞTÜ.