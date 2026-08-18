Pakistan yüksek mahkemesi İmran Khan'ın hastaneye sevkine karar verdi

Mahkeme kararı:

Pakistan Yüksek Mahkemesi, eski başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) kurucusu İmran Khan'ın cezaevindeki kötüleşen sağlık durumu üzerine avukatların başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, iki gün içinde Rawalpindi'deki Adiala Cezaevi'nden başkent İslamabad'taki Şifa Uluslararası Hastanesi'ne nakledilmesine hükmetti.

Sağlık kurulunun bileşimi ve hasta ziyaretleri:

Mahkeme heyeti, Khan'ın tedavisini denetlemek üzere bir sağlık kurulu oluşturulmasına karar verdi. Avukat Uzair Bhandari'nin bildirdiğine göre kurulda Dr. Uzma Khan ile Dr. Faisal Sultan de yer alacak. Heyet ayrıca Khan'ın ailesinin hastanede kendisiyle görüşmesine ve yurt dışında yaşayan oğullarıyla konuşmasına izin verilmesini kararlaştırdı.

Rapor, tıbbi bulgular ve sonraki süreç:

Karar, Adiala cezaevi müdürünün mahkemeye sunduğu ve Khan'ın 10 Ağustos'ta bir kardiyoloji kurulu tarafından incelendiğini gösteren raporun ardından geldi. Raporda, Khan'ın kan basıncında dalgalanmalar yaşadığı ve kısıtlı aile teması nedeniyle anksiyete belirtileri gösterdiği belirtildi.

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 16 Eylül tarihinde yapılacağını duyurdu ve Khan'ın mahkeme kararı gereği en az o tarihe kadar hastanede kalması gerektiğini vurguladı. Bu süre, Khan'ın Ağustos 2023'te cezaevine girmesinden bu yana cezaevi dışında geçireceği en uzun dönem olacak.

İmran Khan ve partisi PTI, yolsuzluk davalarının siyasi amaçlı olduğunu savunuyor; mahkeme kararı ise önceliği sağlık gerekçelerine verdi.

PAKİSTAN YÜKSEK MAHKEMESİ, ESKİ BAŞBAKAN VE MUHALEFETTEKİ PAKİSTAN ADALET HAREKETİ (PTI) PARTİSİNİN KURUCUSU İMRAN KHAN'IN İKİ GÜN İÇİNDE İSLAMABAD'DAKİ ŞİFA ULUSLARARASI HASTANESİ'NE SEVK EDİLMESİNE KARAR VERDİ.