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Kayaltı mahallesinde güvenli geçiş için alt geçit talebi TBMM'ye taşındı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı Kayaltı Mahallesi'nde can, mal ve hayvan güvenliği için karayolu üzerine alt geçit talebini TBMM'ye sundu.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Elif Demir

Kayaltı mahallesinde güvenli geçiş için alt geçit talebi TBMM'ye taşındı

mevzuat ve başvuru:

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kayaltı Mahallesi sakinleri ile hayvancılıkla uğraşan üreticilerin güvenli geçişlerinin sağlanması amacıyla karayolu üzerine alt geçit yapılması talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Ersoy, talebini yazılı soru önergesi şeklinde hazırlayarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun cevaplandırmasına sundu.

talebin içeriği ve beklenen çalışmalar:

Hazırlanan yazılı soru önergesinde, bölgedeki can ve mal güvenliğinin sağlanması, hayvanların yol geçişlerinin güvenli hale getirilmesi ve karayolu trafiğinin düzenlenmesine yönelik hangi adımların atılabileceği Bakanlıktan soruldu. Önergede, alt geçit projesinin teknik gerekçeleri, maliyet ve uygulama takviminin Bakanlık tarafından değerlendirilmesi talep edildi.

meclis takibi ve yerel tepki:

Ersoy sosyal medya paylaşımlarında Kayaltı Mahallesi sakinlerinin talebinin takipçisi olacaklarını belirtti. Yazılı soru önergesi sürecinde Bakanlığın vereceği yanıt, projenin planlama ve yatırım programına alınması açısından belirleyici olacak. Bölge halkı ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler, güvenli geçiş altyapısının bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor.

Oluşabilecek can ve mal kayıplarının önlenmesi için yerel taleplerin TBMM kanalıyla Bakanlığa iletilmesi, konunun resmi kurum gündemine taşınmasını sağladı. Ersoy'un önergesine verilecek yanıtın ardından atılacak adımlar kamuoyu ile paylaşılacak.

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, PINARBAŞI İLÇESİNE BAĞLI KAYALTI MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARIN...

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, PINARBAŞI İLÇESİNE BAĞLI KAYALTI MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARIN VE HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN ÜRETİCİLERİN GÜVENLİ GEÇİŞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA KARAYOLU ÜZERİNE ALT GEÇİT YAPILMASI TALEBİNİ TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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