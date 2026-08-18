Arakçi: müzakere sürecini sabote edenin baş aktörü İsrail

Arakçi'nin suçlamaları:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, mutabakat zaptının uygulanmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu ileri sürdü. Arakçi, siyonist rejimin mutabakatın uygulanmasını engellemek için aktif şekilde diplomasiye müdahale ettiğini ve ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Bakan, mutabakat zaptında yer alan maddelerin İran'ın çıkarlarıyla örtüştüğünü vurgulayarak, sürecin başlangıcında tarafların '2 haftadan kısa bir süre sonra' zaptı ihlal etmeye başladığını ifade etti.

Müzakerelerin seyri ve ateşkes:

Arakçi, İran'ın ABD ile yürüttüğü müzakerelerin kendi şartları çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. Bakan, süreci 'şartsız teslimiyet isteyenlerin' etrafında dönen taleplerle değerlendirdi ve savaş başladıktan kısa bir süre sonra bazı tarafların müzakereler için yalvardığını aktardı.

Arakçi'ye göre İran, başta ateşkesi kabul etmeyeceğini açıklamış, ancak savaşın gidişi ve karşı tarafın teklifleri nedeniyle görüşmelerin şartlarını kendi lehine şekillendirene dek çatışmaya devam etmiş. Sonuçta, İran'ın teklifine dayanılarak müzakere etmeyi kabul etmeleriyle birlikte ülke ateşkesi kabul etti.

Vurgulanan noktalar:

Arakçi'nin açıklamaları, mutabakat zaptının uygulanmasında dış aktörlerin rolüne ve müzakere koşullarının nasıl belirlendiğine dair İran tarafının bakışını ortaya koyuyor. Bakanın ifadelerinde İsrail'in zaptın uygulanmasını engellemedeki rolü ve İran'ın 'kendi şartları' vurgusu öne çıkıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'i diplomasiyi aktif olarak sabote etmekle suçlayarak, "Siyonist rejim, mutabakat zaptının uygulanmasının önündeki en büyük engel" dedi.