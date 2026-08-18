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Söke'de eğitim için eşgüdüm: başkan Arıkan ile müdür Uğurlu iş birliğini güçlendirdi

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu ile eğitimde iş birliğini ve öğrenci odaklı çalışmaların geliştirilmesini değerlendirdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Elif Demir

Söke'de eğitim için eşgüdüm: başkan Arıkan ile müdür Uğurlu iş birliğini güçlendirdi

Toplantının ana gündemi:

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu'yu ziyaret etti. Ziyarette Söke'de eğitim alanında yürütülen çalışmalar ile kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Kurumsal eşgüdüm ve ortak çalışmalar:

Görüşmede, eğitim kurumlarıyla yerel yönetim arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Başkan Arıkan ve Müdür Uğurlu, mevcut çalışmaların etkinliğini artırmaya yönelik ortak adımlar ve kurumlar arası iletişimin geliştirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Öğrenci ihtiyaçları ve gelecek odaklı planlar:

Toplantıda ayrıca öğrencilerin öncelikli ihtiyaçları ve geleceğe yönelik eğitim planları konuşuldu. Taraflar, öğrenci odaklı uygulamaların önceliklendirilmesi ve yerel çözümler üretilmesi gerektiği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret, Belediye ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliğinin geliştirilmesine vurgu yapılarak sonlandırıldı.

BAŞKAN ARIKAN&#039;DAN M.E. MÜDÜRÜ UĞURLU&#039;YA ZİYARET

BAŞKAN ARIKAN'DAN M.E. MÜDÜRÜ UĞURLU'YA ZİYARET

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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