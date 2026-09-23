Palu'da okul çıkışı kaza: bisikletli çocuk Elazığ'a sevk edildi

Palu'da okul çıkışı kaza: bisikletli çocuk hastaneye sevk edildi

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir çocuk yaralandı. Olay, ilçenin Kalekent Mahallesinde meydana geldi.

kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, okuldan bisikletiyle dönen E.A.'ya bir otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

sevk ve soruşturma:

Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan değerlendirme sonrası çocuk Elazığ'a sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YARALANDI