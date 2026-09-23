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Palu'da okul çıkışı kaza: bisikletli çocuk Elazığ'a sevk edildi

Palu'nun Kalekent Mahallesi'nde okuldan dönen bisikletli E.A.'ya araç çarptı; çocuk Palu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Palu'da okul çıkışı kaza: bisikletli çocuk Elazığ'a sevk edildi

Palu'da okul çıkışı kaza: bisikletli çocuk hastaneye sevk edildi

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir çocuk yaralandı. Olay, ilçenin Kalekent Mahallesinde meydana geldi.

kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, okuldan bisikletiyle dönen E.A.'ya bir otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

sevk ve soruşturma:

Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan değerlendirme sonrası çocuk Elazığ'a sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YARALANDI

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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