Güveçli köyünde otluk yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Güveçli köyünde otluk alan yangını kontrol altına alındı

Bingöl'ün merkeze bağlı Güveçli köyü yakınlarında bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler kısa sürede müdahale etti.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar sonrası sevk edilen itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların desteğiyle yürütülen çalışmada alevlere anında müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkış nedeni ve inceleme:

Yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın sonuçlarına göre konuyla ilgili bilgilendirme yapacaklarını bildirdi.

Olay sırasında bölgedeki müdahalenin etkinliği vurgulanırken, yetkililer benzer durumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Bingöl'de otluk alan yangını