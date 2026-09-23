Mudurnu'da kümeste başlayan yangın itfaiye müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

olay detayları:

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Cuma köyündeki bir kümeste, civcivlerin getirilmesi öncesi hazırlık yapılırken yangın çıktı. Kümeste bulunan 10 bin civciv kapasiteli alanda henüz kümese civciv getirilmemişti; yangının, kümes içindeki samanların tutuşması sonucu başladığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeni ilk incelemelere göre belirlenemedi. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ve müdahale ekipleri sevk edildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi ve yangını kontrol altına alıp söndürdü. Olay yerine jandarma ekipleri de yönlendirildi. İlk tespitlere göre yangın söndürülmüş; can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin netleştirilmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Samanların hangi nedenle tutuştuğunun belirlenmesi amacıyla teknik ve görgü soruşturmaları yürütülecek. Yetkililer, sürecin tamamlanmasının ardından konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vereceklerini bildirdi.

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE, 10 BİN CİVCİV KAPASİTELİ KÜMESTE YANGIN ÇIKTI. CİVCİVLERİN GELMESİ İÇİN HAZIRLIK YAPILAN KÜMESTE SAMANLARIN HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE TUTUŞMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.