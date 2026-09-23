denizli çok amaçlı spor salonu bakım sonrası tekrar açıldı

çok amaçlı spor salonu yeniden sporcuların hizmetinde

Denizli'de salon sporlarının önemli merkezlerinden biri olan Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Merkezefendi ilçesi Adalet mahallesinde bulunan tesis, yapılan temizlik çalışmasının ardından yeniden sporcuların kullanımına açıldı.

yorüm: yenileme ve altyapı çalışmaları

Haziran ayında başlayan bakım onarım ve yenileme çalışmaları yaklaşık 3 ay sürdü. Tesisin çatı örtüsü komple yenilendi, zemin katı atık su giderleri ve hatları yenilendi. Ayrıca kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı güçlendirildi; havalandırma santrallerinde bakım, onarım ve revizyon çalışmaları yapıldı.

çoğul branşlı kullanım alanları ve sporcu hizmetleri

7.200 metrekare kapalı alana sahip, zemin+3 kat fiziki yapısıyla hizmet veren tesiste aynı anda onlarca branşta antrenman yapılabiliyor. Tesiste basketbol, voleybol, karate, taekwondo, masa tenisi, cimnastik, judo, boks, floor curling ve bocce gibi salonlar bulunuyor.

Tesisteki fitness salonu ise kondisyon çalışmaları, özel kuvvet antrenmanları ve sakatlık dönüşü fizyoterapist önerisiyle verilen programlar için sporcuların kullanımına açık. Yapılan kapsamlı bakım ve altyapı yenilemesi, tesisin uzun vadeli kullanımını güvence altına almayı hedefliyor.

Bakım onarım sürecinin tamamlanmasının ardından Çok Amaçlı Spor Salonu, hem kulüp sporcuları hem de bireysel spor yapanlar için yeniden hizmet vermeye başladı.

DENİZLİ’DE SALON SPORLARININ EN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN ÇOK AMAÇLI SPOR SALONUNDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. TESİSİN ÇATI ÖRTÜSÜ KOMPLE YENİLENİRKEN, KATI ATIK SU GİDERLERİ, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU ALTYAPISI İLE HAVALANDIRMA SANTRALLERİNDE BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI YAPILDI.